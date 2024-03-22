22 марта 2024

Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в «Крокусе»

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин постоянно получает информацию о происходящем Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Президенту России Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путину в первые минуты произошедшего в „Крокусе“ было доложено о начале стрельбы, сообщил Песков. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания», — передает РИА Новости.

Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл», после чего устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Президенту России Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путину в первые минуты произошедшего в „Крокусе“ было доложено о начале стрельбы, сообщил Песков. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания», — передает РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл», после чего устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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