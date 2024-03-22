Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в «Крокусе»

Президенту России Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путину в первые минуты произошедшего в „Крокусе“ было доложено о начале стрельбы, сообщил Песков. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания», — передает РИА Новости.
Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл», после чего устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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