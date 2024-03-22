Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в «Крокусе»

23 марта 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин постоянно получает информацию о происходящем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Президенту России Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путину в первые минуты произошедшего в „Крокусе“ было доложено о начале стрельбы, сообщил Песков. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания», — передает РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл», после чего устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту России Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путину в первые минуты произошедшего в „Крокусе“ было доложено о начале стрельбы, сообщил Песков. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания», — передает РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл», после чего устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.