На фоне теракта в «Крокусе» запустили горячую линию психологической помощи

Мария Львова-Белова опубликовала телефоны, куда можно обратиться за психологической поддержкой Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

На фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» запустили горячую линию психологической помощи. Об этом сообщила уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

«Трагедия в Подмосковье затронула многих. В такие минуты важно знать, что помощь обязательно придет и не поддаваться панике», — написала она в своем telegram-канале.

За помощью можно обратиться по следующим телефонам: горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России (круглосуточно) — +7 (495) 989-50-50. Телефон неотложной психологической помощи мэрии Москвы (с мобильного) — 8 (495) 051. МЧС открыло телефон горячей линии в целях информационной поддержки и психологической помощи в связи с событиями в Московской области. Номер — 8 (800) 775-17-17.

Также можно позвонить на линию психологической помощи Российского Красного Креста по телефону 8-800-250-18-59. Или обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Московской области — 8 (498) 602-03-01 и 8 (498) 602-03-03. Единый телефон доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01. «Горячая линия» психологической помощи благотворительного фонда «Просто люди» +7 (800) 100-19-41

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни +7 (495) 621-78-87. Поиск пострадавшего по больницам Москвы +7 (495) 624-31-52. Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона +7 (495) 688-22-52.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибло и более 100 пострадали. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.