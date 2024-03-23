«Яндекс такси» помогает людям бесплатно уехать из района «Крокус сити холла»

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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, больничный коридор, кушва, здоровье, медицина, здравоохранение, больница
Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово Фото:

Компания «Яндекс такси» бесплатно помогает людям выехать за территорию района «Крокус сити холла». Об этом сообщили власти Москвы.

«Яндекс такси» сделала бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус сити холла», — слова представителей власти передает ТАСС.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Компания «Яндекс такси» бесплатно помогает людям выехать за территорию района «Крокус сити холла». Об этом сообщили власти Москвы. «Яндекс такси» сделала бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус сити холла», — слова представителей власти передает ТАСС. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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