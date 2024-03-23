Полиция силой отгоняет журналистов от места теракта в «Крокус сити холле»

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Общественная жизнь. Пермь , полиция
Полиция отогнала журналистов от места происшествия Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Полиция силой отогнала всех журналистов примерно на два километра от места теракта в Подмосковном «Крокус Сити холле». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Полиция отогнала силой всех журналистов примерно на два километра от места теракта», — сообщил корреспондент. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, медики и пожарные.

Теракт в «Крокус Сити холле» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек.

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Полиция силой отогнала всех журналистов примерно на два километра от места теракта в Подмосковном «Крокус Сити холле». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Полиция отогнала силой всех журналистов примерно на два километра от места теракта», — сообщил корреспондент. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, медики и пожарные. Теракт в «Крокус Сити холле» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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