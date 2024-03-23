Полиция силой отгоняет журналистов от места теракта в «Крокус сити холле»

Полиция силой отогнала всех журналистов примерно на два километра от места теракта в Подмосковном «Крокус Сити холле». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Полиция отогнала силой всех журналистов примерно на два километра от места теракта», — сообщил корреспондент. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, медики и пожарные.
Теракт в «Крокус Сити холле» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек.
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