Площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла почти 13 тысяч квадратных метров

23 марта 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Пожар на территории «Крокус сити холла» не локализовали, сообщили в МЧС России Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Площадь пожара на территории «Крокус сити холла» составляет почти 13 тысяч квадратных метров. МЧС России не подтвердили информацию о локализации пожара, сообщили в ведомстве. «МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. Площадь возгорания сейчас составляет 12 900 квадратных метров», — передает информацию ведомства в telegram-канале RT. Сообщалось, что площадь пожара в была три тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадь пожара на территории «Крокус сити холла» составляет почти 13 тысяч квадратных метров. МЧС России не подтвердили информацию о локализации пожара, сообщили в ведомстве. «МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. Площадь возгорания сейчас составляет 12 900 квадратных метров», — передает информацию ведомства в telegram-канале RT. Сообщалось, что площадь пожара в была три тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.