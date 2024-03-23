Площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла почти 13 тысяч квадратных метров

Пожар на территории «Крокус сити холла» не локализовали, сообщили в МЧС России
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Площадь пожара на территории «Крокус сити холла» составляет почти 13 тысяч квадратных метров. МЧС России не подтвердили информацию о локализации пожара, сообщили в ведомстве.
«МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. Площадь возгорания сейчас составляет 12 900 квадратных метров», — передает информацию ведомства в telegram-канале RT.
Сообщалось, что площадь пожара в была три тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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