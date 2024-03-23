Площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла почти 13 тысяч квадратных метров

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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл, пожар, теракт, крокус-сити
Пожар на территории  «Крокус сити холла» не локализовали, сообщили в МЧС России Фото:
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Площадь пожара на территории «Крокус сити холла» составляет почти 13 тысяч квадратных метров. МЧС России не подтвердили информацию о локализации пожара, сообщили в ведомстве.

«МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. Площадь возгорания сейчас составляет 12 900 квадратных метров», — передает информацию ведомства в telegram-канале RT.

Сообщалось, что площадь пожара в была три тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Площадь пожара на территории «Крокус сити холла» составляет почти 13 тысяч квадратных метров. МЧС России не подтвердили информацию о локализации пожара, сообщили в ведомстве. «МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. Площадь возгорания сейчас составляет 12 900 квадратных метров», — передает информацию ведомства в telegram-канале RT. Сообщалось, что площадь пожара в была три тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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