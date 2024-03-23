Московский минздрав раскрыл состояние пострадавших в ЧП у «Крокус сити холл»

Московский минздрав: в ЧП у «Крокус сити холл» пострадали 37 человек
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В теракте пострадало 37 человек Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В теракте на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье всего пострадали 37 человек. Из них погибло четыре, об этом сообщил московский Минздрав.

«Всего пострадало — 37 человек, из них детей — 1. Госпитализировано — 33 человек, из них детей — 1. Погибло — 4 человека, из них детей — 0. Отказ от госпитализации — 0 человек», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По данным Минздрава, часть людей получила огнестрельные ранения, другая ожоги разной степени. Кроме того, у людей были зафиксированы переломы частей тела, а также отравления угарным газом.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. ФСБ сообщало, что в результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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В теракте на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье всего пострадали 37 человек. Из них погибло четыре, об этом сообщил московский Минздрав. «Всего пострадало — 37 человек, из них детей — 1. Госпитализировано — 33 человек, из них детей — 1. Погибло — 4 человека, из них детей — 0. Отказ от госпитализации — 0 человек», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. По данным Минздрава, часть людей получила огнестрельные ранения, другая ожоги разной степени. Кроме того, у людей были зафиксированы переломы частей тела, а также отравления угарным газом. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. ФСБ сообщало, что в результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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