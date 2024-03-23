Московский минздрав раскрыл состояние пострадавших в ЧП у «Крокус сити холл»

Московский минздрав: в ЧП у «Крокус сити холл» пострадали 37 человек

23 марта 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

В теракте пострадало 37 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В теракте на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье всего пострадали 37 человек. Из них погибло четыре, об этом сообщил московский Минздрав. «Всего пострадало — 37 человек, из них детей — 1. Госпитализировано — 33 человек, из них детей — 1. Погибло — 4 человека, из них детей — 0. Отказ от госпитализации — 0 человек», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. По данным Минздрава, часть людей получила огнестрельные ранения, другая ожоги разной степени. Кроме того, у людей были зафиксированы переломы частей тела, а также отравления угарным газом. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. ФСБ сообщало, что в результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В теракте на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье всего пострадали 37 человек. Из них погибло четыре, об этом сообщил московский Минздрав. «Всего пострадало — 37 человек, из них детей — 1. Госпитализировано — 33 человек, из них детей — 1. Погибло — 4 человека, из них детей — 0. Отказ от госпитализации — 0 человек», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. По данным Минздрава, часть людей получила огнестрельные ранения, другая ожоги разной степени. Кроме того, у людей были зафиксированы переломы частей тела, а также отравления угарным газом. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. ФСБ сообщало, что в результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.