В Крыму появились первые в РФ стихийные мемориалы после теракта в «Крокусе»

В Симферополе (Крым) появились первые стихийные мемориалы в память о погибших из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили крымские СМИ.
«В Симферополе на площади Ленина организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Московской области», — говорится в посте telegram-канала «Крым 24». Отмечается, что жители города приходят на площадь с цветами и свечами, чтобы почтить память погибших.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Пятеро неизвестных открыли огонь по людям и устроили в здании пожар, спасатели до сих пор борются с огнем. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.
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