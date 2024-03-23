В Крыму появились первые в РФ стихийные мемориалы после теракта в «Крокусе»

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Клипарт. Магнитогорск, зима, розы, цветы, память, мемориал
Жители Симферополя создали мемориал на площади Ленина Фото:
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В Симферополе (Крым) появились первые стихийные мемориалы в память о погибших из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили крымские СМИ.

«В Симферополе на площади Ленина организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Московской области», — говорится в посте telegram-канала «Крым 24». Отмечается, что жители города приходят на площадь с цветами и свечами, чтобы почтить память погибших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Пятеро неизвестных открыли огонь по людям и устроили в здании пожар, спасатели до сих пор борются с огнем. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.

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В Симферополе (Крым) появились первые стихийные мемориалы в память о погибших из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили крымские СМИ. «В Симферополе на площади Ленина организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Московской области», — говорится в посте telegram-канала «Крым 24». Отмечается, что жители города приходят на площадь с цветами и свечами, чтобы почтить память погибших. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Пятеро неизвестных открыли огонь по людям и устроили в здании пожар, спасатели до сих пор борются с огнем. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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