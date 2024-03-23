Пожар в «Крокус Сити Холле» локализован

23 марта 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся после теракта, локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Пожар в Крокусе локализован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном telegram-канале . Отмечается, что спасатели делают все возможное, чтобы полностью справиться с пожаром. Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, после чего подожгли здание. В результате трагедии погибли 40 человек, более 100 пострадали. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся после теракта, локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Пожар в Крокусе локализован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что спасатели делают все возможное, чтобы полностью справиться с пожаром. Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, после чего подожгли здание. В результате трагедии погибли 40 человек, более 100 пострадали. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.