Пожар в «Крокус Сити Холле» локализован

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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся после теракта, локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Пожар в Крокусе локализован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что спасатели делают все возможное, чтобы полностью справиться с пожаром.

Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, после чего подожгли здание. В результате трагедии погибли 40 человек, более 100 пострадали. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.

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Пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся после теракта, локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Пожар в Крокусе локализован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что спасатели делают все возможное, чтобы полностью справиться с пожаром. Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, после чего подожгли здание. В результате трагедии погибли 40 человек, более 100 пострадали. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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