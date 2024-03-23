Пожар в «Крокус Сити Холле» локализован

новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся после теракта, локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Пожар в Крокусе локализован», — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном в официальном
Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, после чего подожгли здание. В результате трагедии погибли 40 человек, более 100 пострадали. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.
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