22 марта 2024

В Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим». Фото

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, свеча, билборд, теракт
На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

На екатеринбургских билбордах на фоне теракта в Подмосковье появилась надпись «скорбим». Об этом сообщили очевидцы.

На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети.

Уроженец Свердловской области шоумен Сергей Светлаков чудом выжил в этой трагедии. В этот вечер он приехал на концерт группы «Пикник». Подробнее об этом ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На екатеринбургских билбордах на фоне теракта в Подмосковье появилась надпись «скорбим». Об этом сообщили очевидцы. На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети. Уроженец Свердловской области шоумен Сергей Светлаков чудом выжил в этой трагедии. В этот вечер он приехал на концерт группы «Пикник». Подробнее об этом ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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