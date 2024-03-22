На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
На екатеринбургских билбордах на фоне теракта в Подмосковье появилась надпись «скорбим». Об этом сообщили очевидцы.
На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети.
Уроженец Свердловской области шоумен Сергей Светлаков чудом выжил в этой трагедии. В этот вечер он приехал на концерт группы «Пикник». Подробнее об этом ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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