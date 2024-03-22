В Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим». Фото

23 марта 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» На екатеринбургских билбордах на фоне теракта в Подмосковье появилась надпись «скорбим». Об этом сообщили очевидцы. На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети. Уроженец Свердловской области шоумен Сергей Светлаков чудом выжил в этой трагедии. В этот вечер он приехал на концерт группы «Пикник». Подробнее об этом ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком», https://t.me/ekattop/10316 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На екатеринбургских билбордах на фоне теракта в Подмосковье появилась надпись «скорбим». Об этом сообщили очевидцы. На фотографии изображена горящая свеча и надпись «скорбим 22.03.2024». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети. Уроженец Свердловской области шоумен Сергей Светлаков чудом выжил в этой трагедии. В этот вечер он приехал на концерт группы «Пикник». Подробнее об этом ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.