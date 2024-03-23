Стало возможным звонить бесплатно на экстренные службы из-за теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция оператора связи YOTA. Екатеринбург, интернет, сотовая связь, коммент, блог, мобильный, форум
Звонки на экстренные службы стали бесплатными Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Три сотовых оператора обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом рассказали в пресс-службе мобильных операторов.

«Сотовые операторы «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб», — приводит слова пресс-служб компаний ТАСС. На встречу людям операторы пошли в связи с трагедией в «Крокус сити холле.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три сотовых оператора обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом рассказали в пресс-службе мобильных операторов. «Сотовые операторы «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб», — приводит слова пресс-служб компаний ТАСС. На встречу людям операторы пошли в связи с трагедией в «Крокус сити холле. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...