Стало возможным звонить бесплатно на экстренные службы из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Звонки на экстренные службы стали бесплатными Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Три сотовых оператора обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом рассказали в пресс-службе мобильных операторов. «Сотовые операторы «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб», — приводит слова пресс-служб компаний ТАСС. На встречу людям операторы пошли в связи с трагедией в «Крокус сити холле. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три сотовых оператора обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом рассказали в пресс-службе мобильных операторов. «Сотовые операторы «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб», — приводит слова пресс-служб компаний ТАСС. На встречу людям операторы пошли в связи с трагедией в «Крокус сити холле. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.