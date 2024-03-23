Стало возможным звонить бесплатно на экстренные службы из-за теракта в «Крокусе»

Три сотовых оператора обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом рассказали в пресс-службе мобильных операторов.
«Сотовые операторы «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб», — приводит слова пресс-служб компаний ТАСС. На встречу людям операторы пошли в связи с трагедией в «Крокус сити холле.
В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
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