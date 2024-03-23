СК опроверг, что на телах погибших были взрывные устройства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крематорий. Оцепление. Курган , патрульная машина, машина следственного комитета, лужа, следственный комитет рф, следственный комитет россии
В СК РФ не подтвердили версию о взрывчатке на телах погибших в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

На телах погибших после теракта в «Крокус сити холл» не было взрывных устройств. Об этом завила представитель следственного комитете России Светлана Петренко.

«Неправда. Не могу такого подтвердить», — ответила она во время интервью на вопрос, правда ли, что на некоторых жертвах были обнаружены взрывные устройства. Интервью приводит в своем telegram-канале РИА Новости.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На телах погибших после теракта в «Крокус сити холл» не было взрывных устройств. Об этом завила представитель следственного комитете России Светлана Петренко. «Неправда. Не могу такого подтвердить», — ответила она во время интервью на вопрос, правда ли, что на некоторых жертвах были обнаружены взрывные устройства. Интервью приводит в своем telegram-канале РИА Новости. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...