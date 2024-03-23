Общество СК опроверг, что на телах погибших были взрывные устройства 23 марта 2024 в 05:43 Размер текста - 17 + В СК РФ не подтвердили версию о взрывчатке на телах погибших в «Крокусе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» На телах погибших после теракта в «Крокус сити холл» не было взрывных устройств. Об этом завила представитель следственного комитете России Светлана Петренко. «Неправда. Не могу такого подтвердить», — ответила она во время интервью на вопрос, правда ли, что на некоторых жертвах были обнаружены взрывные устройства. Интервью приводит в своем telegram-канале РИА Новости. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На телах погибших после теракта в «Крокус сити холл» не было взрывных устройств. Об этом завила представитель следственного комитете России Светлана Петренко. «Неправда. Не могу такого подтвердить», — ответила она во время интервью на вопрос, правда ли, что на некоторых жертвах были обнаружены взрывные устройства. Интервью приводит в своем telegram-канале РИА Новости. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям