СК опроверг, что на телах погибших были взрывные устройства

На телах погибших после теракта в «Крокус сити холл» не было взрывных устройств. Об этом завила представитель следственного комитете России Светлана Петренко.
«Неправда. Не могу такого подтвердить», — ответила она во время интервью на вопрос, правда ли, что на некоторых жертвах были обнаружены взрывные устройства. Интервью приводит в своем telegram-канале РИА Новости.
В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
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