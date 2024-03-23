Неизвестные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели при себе большое количество патронов и боеприпасов. Об этом сообщается в видео пресс-службы Следственного комитета России.
На видео, опубликованном в telegram-канале Следственного комитета, показано, что силовики изъяли с места преступления автомат Калашникова. Также на месте теракта обнаружили большое количество патронов и боеприпасов, разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами.
Теракт произошел вечером 22 марта. СК РФ возбудил уголовное дело. В результате происшествия погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе и дети.
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