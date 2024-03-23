СК раскрыл, чем были вооружены нападавшие на «Крокус Сити Холл». Видео

СК РФ: нападавшие на «Крокус Сити Холл» были вооружены автоматами Калашникова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
Террористы были вооружены автоматами Калашникова Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Неизвестные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели при себе большое количество патронов и боеприпасов. Об этом сообщается в видео пресс-службы Следственного комитета России.

На видео, опубликованном в telegram-канале Следственного комитета, показано, что силовики изъяли с места преступления автомат Калашникова. Также на месте теракта обнаружили большое количество патронов и боеприпасов, разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами.

Теракт произошел вечером 22 марта. СК РФ возбудил уголовное дело. В результате происшествия погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе и дети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели при себе большое количество патронов и боеприпасов. Об этом сообщается в видео пресс-службы Следственного комитета России. На видео, опубликованном в telegram-канале Следственного комитета, показано, что силовики изъяли с места преступления автомат Калашникова. Также на месте теракта обнаружили большое количество патронов и боеприпасов, разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами. Теракт произошел вечером 22 марта. СК РФ возбудил уголовное дело. В результате происшествия погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...