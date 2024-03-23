Происшествия СК раскрыл, чем были вооружены нападавшие на «Крокус Сити Холл». Видео СК РФ: нападавшие на «Крокус Сити Холл» были вооружены автоматами Калашникова 23 марта 2024 в 06:35 Размер текста - 17 + Террористы были вооружены автоматами Калашникова Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Неизвестные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели при себе большое количество патронов и боеприпасов. Об этом сообщается в видео пресс-службы Следственного комитета России. На видео, опубликованном в telegram-канале Следственного комитета, показано, что силовики изъяли с места преступления автомат Калашникова. Также на месте теракта обнаружили большое количество патронов и боеприпасов, разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами. Теракт произошел вечером 22 марта. СК РФ возбудил уголовное дело. В результате происшествия погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе и дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неизвестные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели при себе большое количество патронов и боеприпасов. Об этом сообщается в видео пресс-службы Следственного комитета России. На видео, опубликованном в telegram-канале Следственного комитета, показано, что силовики изъяли с места преступления автомат Калашникова. Также на месте теракта обнаружили большое количество патронов и боеприпасов, разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами. Теракт произошел вечером 22 марта. СК РФ возбудил уголовное дело. В результате происшествия погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе и дети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям