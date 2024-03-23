Губернатор Воробьев раскрыл, как происходит тушение пожара в «Крокус сити холл»

В здании «Крокус сити холл» после теракта основной огонь ликвидирован, остались отдельные очаги возгорания, продолжается разбор завалов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован», — сообщил Андрей Воробьев в своем
По словам губернатора, спасатели смогли пробраться в зрительный зал, который и был, скорее всего, эпицентром пожара. Продолжается разбор завалов в зрительном зале рухнула крыша.
В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.