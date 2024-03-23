Общество Губернатор Воробьев раскрыл, как происходит тушение пожара в «Крокус сити холл» 23 марта 2024 в 07:00 Размер текста - 17 + По заявлению Воробьева основной очаг возгорания ликвидирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В здании «Крокус сити холл» после теракта основной огонь ликвидирован, остались отдельные очаги возгорания, продолжается разбор завалов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован», — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале. По словам губернатора, спасатели смогли пробраться в зрительный зал, который и был, скорее всего, эпицентром пожара. Продолжается разбор завалов в зрительном зале рухнула крыша. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В здании «Крокус сити холл» после теракта основной огонь ликвидирован, остались отдельные очаги возгорания, продолжается разбор завалов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован», — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале. По словам губернатора, спасатели смогли пробраться в зрительный зал, который и был, скорее всего, эпицентром пожара. Продолжается разбор завалов в зрительном зале рухнула крыша. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям