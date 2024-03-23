Baza: зритель «Крокус Сити Холла» спас десятки людей, напав на террориста

23 марта 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Очевидец Елена не знает, остался ли мужчина жив Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из зрителей «Крокус Сити Холла» помог спастись десяткам людей, обезвредив террориста. Об этом рассказали очевидцы. «Молодой человек на него (террориста — прим. URA.RU) прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил», — рассказала очевидец Елена, ее слова передает telegram-канал Baza. Она отметила, что в это время у сцены уже лежали несколько трупов. Елена сообщила, что благодаря действиям мужчины несколько десятков человек смогли покинуть здание. Женщина не знает, выжил ли мужчина. По ее словам, когда она покинула зал, вновь раздался звук выстрелов. «Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу», — рассказала Елена. В Подмосковье вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл». В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли более 60 человек, передает RT. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что после теракта госпитализировали 115 человек, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» помог спастись десяткам людей, обезвредив террориста. Об этом рассказали очевидцы. «Молодой человек на него (террориста — прим. URA.RU) прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил», — рассказала очевидец Елена, ее слова передает telegram-канал Baza. Она отметила, что в это время у сцены уже лежали несколько трупов. Елена сообщила, что благодаря действиям мужчины несколько десятков человек смогли покинуть здание. Женщина не знает, выжил ли мужчина. По ее словам, когда она покинула зал, вновь раздался звук выстрелов. «Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу», — рассказала Елена. В Подмосковье вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл». В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли более 60 человек, передает RT. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что после теракта госпитализировали 115 человек, передает «Национальная служба новостей».