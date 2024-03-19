The Sun опубликовал первое видео с Кейт Миддлтон после операции

19 марта 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после операции Фото: Frank Augstein/AP/TASS Британский таблоид The Sun представил новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Они стали первыми после ее операции в конце прошлого года. Папарацци зафиксировали Миддлтон во время шопинга с супругой принцем Уильямом, говорится в материале. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о хирургическом вмешательстве, которое принцесса перенесла на брюшную полость, однако некоторые детали не были раскрыты. После операции все официальные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены. Спустя два месяца принцесса выразила благодарность за поддержку в социальных сетях, но ее фотография оказалась отредактированной, что вызвало необходимость публичных извинений. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года после операции на брюшной полости. Поклонники принцессы предполагали разные варианты ее отсутствия, включая внутренние разногласия в королевской семье и возможное тяжелое состояние здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британский таблоид The Sun представил новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Они стали первыми после ее операции в конце прошлого года. Папарацци зафиксировали Миддлтон во время шопинга с супругой принцем Уильямом, говорится в материале. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о хирургическом вмешательстве, которое принцесса перенесла на брюшную полость, однако некоторые детали не были раскрыты. После операции все официальные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены. Спустя два месяца принцесса выразила благодарность за поддержку в социальных сетях, но ее фотография оказалась отредактированной, что вызвало необходимость публичных извинений. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года после операции на брюшной полости. Поклонники принцессы предполагали разные варианты ее отсутствия, включая внутренние разногласия в королевской семье и возможное тяжелое состояние здоровья.