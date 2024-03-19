The Sun опубликовал первое видео с Кейт Миддлтон после операции

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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после операции Фото:

Британский таблоид The Sun представил новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Они стали первыми после ее операции в конце прошлого года.

Папарацци зафиксировали Миддлтон во время шопинга с супругой принцем Уильямом, говорится в материале. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о хирургическом вмешательстве, которое принцесса перенесла на брюшную полость, однако некоторые детали не были раскрыты.

После операции все официальные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены. Спустя два месяца принцесса выразила благодарность за поддержку в социальных сетях, но ее фотография оказалась отредактированной, что вызвало необходимость публичных извинений.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года после операции на брюшной полости. Поклонники принцессы предполагали разные варианты ее отсутствия, включая внутренние разногласия в королевской семье и возможное тяжелое состояние здоровья.

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Британский таблоид The Sun представил новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Они стали первыми после ее операции в конце прошлого года. Папарацци зафиксировали Миддлтон во время шопинга с супругой принцем Уильямом, говорится в материале. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о хирургическом вмешательстве, которое принцесса перенесла на брюшную полость, однако некоторые детали не были раскрыты. После операции все официальные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены. Спустя два месяца принцесса выразила благодарность за поддержку в социальных сетях, но ее фотография оказалась отредактированной, что вызвало необходимость публичных извинений. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года после операции на брюшной полости. Поклонники принцессы предполагали разные варианты ее отсутствия, включая внутренние разногласия в королевской семье и возможное тяжелое состояние здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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