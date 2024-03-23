Машины в Москве стоят в пробке к Шереметьево из-за теракта. Видео

23 марта 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Водители стоят в пробке из-за усиления мер безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка из машин. Как сообщает корреспондент с места событий, затор связан усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «На подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Ранее ограничения ввели на Красной площади: все проходы к ней закрыты, а на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. Помимо этого, сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки у пассажиров на станциях московского метро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка из машин. Как сообщает корреспондент с места событий, затор связан усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «На подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Ранее ограничения ввели на Красной площади: все проходы к ней закрыты, а на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. Помимо этого, сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки у пассажиров на станциях московского метро.