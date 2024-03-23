Машины в Москве стоят в пробке к Шереметьево из-за теракта. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
Водители стоят в пробке из-за усиления мер безопасности Фото:
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В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка из машин. Как сообщает корреспондент с места событий, затор связан усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«На подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Ранее ограничения ввели на Красной площади: все проходы к ней закрыты, а на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. Помимо этого, сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки у пассажиров на станциях московского метро.

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В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка из машин. Как сообщает корреспондент с места событий, затор связан усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «На подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Ранее ограничения ввели на Красной площади: все проходы к ней закрыты, а на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. Помимо этого, сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки у пассажиров на станциях московского метро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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