В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка из машин. Как сообщает корреспондент с места событий, затор связан усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«На подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Ранее ограничения ввели на Красной площади: все проходы к ней закрыты, а на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. Помимо этого, сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки у пассажиров на станциях московского метро.
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