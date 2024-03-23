Проход на Красную площадь в Москве закрыли после теракта

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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, красная площадь, красная площадь закрыта
Красная площадь закрыта, на месте работают сотрудники ППС и ОМОН, сообщают СМИ Фото:
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Красная площадь в Москве полностью закрыта после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают СМИ.

«Проход на Красную площадь в Москве ночью и утром в субботу закрыт», — передает РИА Новости. По данным ТАСС, на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. По последним данным, от рук террористов погибли более 60 человек. Примерно к пяти утра 23 марта по московскому времени всех пострадавших эвакуировали с места трагедии. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Красная площадь в Москве полностью закрыта после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают СМИ. «Проход на Красную площадь в Москве ночью и утром в субботу закрыт», — передает РИА Новости. По данным ТАСС, на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. По последним данным, от рук террористов погибли более 60 человек. Примерно к пяти утра 23 марта по московскому времени всех пострадавших эвакуировали с места трагедии. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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