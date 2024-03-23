Проход на Красную площадь в Москве закрыли после теракта

23 марта 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Красная площадь закрыта, на месте работают сотрудники ППС и ОМОН, сообщают СМИ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Красная площадь в Москве полностью закрыта после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают СМИ. «Проход на Красную площадь в Москве ночью и утром в субботу закрыт», — передает РИА Новости. По данным ТАСС, на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. По последним данным, от рук террористов погибли более 60 человек. Примерно к пяти утра 23 марта по московскому времени всех пострадавших эвакуировали с места трагедии. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красная площадь в Москве полностью закрыта после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают СМИ. «Проход на Красную площадь в Москве ночью и утром в субботу закрыт», — передает РИА Новости. По данным ТАСС, на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. По последним данным, от рук террористов погибли более 60 человек. Примерно к пяти утра 23 марта по московскому времени всех пострадавших эвакуировали с места трагедии. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.