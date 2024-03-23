Проход на Красную площадь в Москве закрыли после теракта

Красная площадь закрыта, на месте работают сотрудники ППС и ОМОН, сообщают СМИ
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Красная площадь в Москве полностью закрыта после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают СМИ.
«Проход на Красную площадь в Москве ночью и утром в субботу закрыт», — передает РИА Новости. По данным ТАСС, на месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН.
В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. По последним данным, от рук террористов погибли более 60 человек. Примерно к пяти утра 23 марта по московскому времени всех пострадавших эвакуировали с места трагедии. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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