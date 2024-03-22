22 марта 2024

Куйвашев соберет чиновников и силовиков после теракта в Подмосковье

Куйвашев проведет антитеррористическую комиссию после теракта в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев проведет совещание с ответственными за безопасность в Свердловской области Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время соберет заседание антитеррористической комиссии. Такое решение принято на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли десятки человек, еще столько же пострадали. Об этом сообщает департамент информполитики региона в telegram-канале.

«Губернатор в ближайшее время проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе», — рассказали в департаменте. По данным URA.RU, профильные ведомства сейчас анализируют ситуацию и готовят предложения Куйвашеву.

Задание провести антитеррористические комиссии регионам УрФО дал и полпред президента в регионе Владимир Якушев. На фоне трагедии в Свердловской области отменили все увеселительные мероприятия.

Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, а после бросили, предположительно, гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. По предварительным данным, более 60 человек погибли, свыше ста пострадали. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время соберет заседание антитеррористической комиссии. Такое решение принято на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли десятки человек, еще столько же пострадали. Об этом сообщает департамент информполитики региона в telegram-канале. «Губернатор в ближайшее время проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе», — рассказали в департаменте. По данным URA.RU, профильные ведомства сейчас анализируют ситуацию и готовят предложения Куйвашеву. Задание провести антитеррористические комиссии регионам УрФО дал и полпред президента в регионе Владимир Якушев. На фоне трагедии в Свердловской области отменили все увеселительные мероприятия. Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, а после бросили, предположительно, гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. По предварительным данным, более 60 человек погибли, свыше ста пострадали. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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