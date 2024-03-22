22 марта 2024

В Салехарде отменили все развлечения на Дне оленевода после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, гонки на оленях
В программе остались только спортивные соревнование и торговля Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Салехарде (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти приняли решение отменить церемонию открытия и все развлекательные мероприятия Дня оленевода. Мэр города Алексей Титовский в соцсети сообщил, что в программе останутся только торговля и спортивные соревнования.

«Салехардцы! Мы отменили торжественное открытие Дня оленевода и все концертные номера. В программе не останется развлекательных мероприятий. Оставляем в программе торговлю и спортивные соревнования», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Он пояснил, что спортивные мероприятия остались из уважения к тундровикам. Семьи кочевников целый год готовились и проделали трудный путь, чтобы принять участие в Дне оленевода.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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В Салехарде (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти приняли решение отменить церемонию открытия и все развлекательные мероприятия Дня оленевода. Мэр города Алексей Титовский в соцсети сообщил, что в программе останутся только торговля и спортивные соревнования. «Салехардцы! Мы отменили торжественное открытие Дня оленевода и все концертные номера. В программе не останется развлекательных мероприятий. Оставляем в программе торговлю и спортивные соревнования», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Он пояснил, что спортивные мероприятия остались из уважения к тундровикам. Семьи кочевников целый год готовились и проделали трудный путь, чтобы принять участие в Дне оленевода. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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