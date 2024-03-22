В Салехарде отменили все развлечения на Дне оленевода после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

В программе остались только спортивные соревнование и торговля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Салехарде (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти приняли решение отменить церемонию открытия и все развлекательные мероприятия Дня оленевода. Мэр города Алексей Титовский в соцсети сообщил, что в программе останутся только торговля и спортивные соревнования. «Салехардцы! Мы отменили торжественное открытие Дня оленевода и все концертные номера. В программе не останется развлекательных мероприятий. Оставляем в программе торговлю и спортивные соревнования», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Он пояснил, что спортивные мероприятия остались из уважения к тундровикам. Семьи кочевников целый год готовились и проделали трудный путь, чтобы принять участие в Дне оленевода. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти приняли решение отменить церемонию открытия и все развлекательные мероприятия Дня оленевода. Мэр города Алексей Титовский в соцсети сообщил, что в программе останутся только торговля и спортивные соревнования. «Салехардцы! Мы отменили торжественное открытие Дня оленевода и все концертные номера. В программе не останется развлекательных мероприятий. Оставляем в программе торговлю и спортивные соревнования», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Он пояснил, что спортивные мероприятия остались из уважения к тундровикам. Семьи кочевников целый год готовились и проделали трудный путь, чтобы принять участие в Дне оленевода. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.