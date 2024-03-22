В Челябинске отменили концерт группы HammaAli & Navai

23 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

О новой дате концерта не сообщается Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Челябинске отменили концерт московской группы HammaAli & Navai, который должен был пройти 23 марта во Дворце спорта «Юность». Об этом сообщается в соцсети. «В связи с трагическими событиями, произошедшими в Crocus City Hall, концерт, запланированный на 23 марта, не состоится. Выражаем искренние соболезнования всем причастным», — говорится в группе «HammAli & Navai — 23.03 — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». О дате, на которую перенесен концерт, не сообщается. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. В Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов. По сообщениям telegram-каналов, с двумя задержанными работают следователи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске отменили концерт московской группы HammaAli & Navai, который должен был пройти 23 марта во Дворце спорта «Юность». Об этом сообщается в соцсети. «В связи с трагическими событиями, произошедшими в Crocus City Hall, концерт, запланированный на 23 марта, не состоится. Выражаем искренние соболезнования всем причастным», — говорится в группе «HammAli & Navai — 23.03 — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». О дате, на которую перенесен концерт, не сообщается. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. В Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов. По сообщениям telegram-каналов, с двумя задержанными работают следователи.