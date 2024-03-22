22 марта 2024

В Челябинске отменили концерт группы HammaAli & Navai

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей строительной компании STK. Екатеринбург, hammali navai
О новой дате концерта не сообщается Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинске отменили концерт московской группы HammaAli & Navai, который должен был пройти 23 марта во Дворце спорта «Юность». Об этом сообщается в соцсети.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Crocus City Hall, концерт, запланированный на 23 марта, не состоится. Выражаем искренние соболезнования всем причастным», — говорится в группе «HammAli & Navai — 23.03 — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». О дате, на которую перенесен концерт, не сообщается.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. В Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов. По сообщениям telegram-каналов, с двумя задержанными работают следователи.

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В Челябинске отменили концерт московской группы HammaAli & Navai, который должен был пройти 23 марта во Дворце спорта «Юность». Об этом сообщается в соцсети. «В связи с трагическими событиями, произошедшими в Crocus City Hall, концерт, запланированный на 23 марта, не состоится. Выражаем искренние соболезнования всем причастным», — говорится в группе «HammAli & Navai — 23.03 — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». О дате, на которую перенесен концерт, не сообщается. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. В Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов. По сообщениям telegram-каналов, с двумя задержанными работают следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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