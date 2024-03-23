Депутат ГД показал оружие, найденное в машине террористов из «Крокуса». Фото

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Двое подозреваемых были задержаны Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В автомобиле, на котором передвигались предполагаемые террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», обнаружили оружие и паспорта граждан Таджикистана. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В салоне „Рено“ найдены пистолет Макарова, магазин к автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что двоих подозреваемых задержали. Остальные объявлены в розыск.

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Ранее в Брянской области остановили машину, который проходила по ориентировке предполагаемых террористов. По информации СМИ, в машине находились четыре человека, двум удалось скрыться

https://t.me/Hinshtein/5765
Оружие в авто предполагаемых террористов

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В автомобиле, на котором передвигались предполагаемые террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», обнаружили оружие и паспорта граждан Таджикистана. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «В салоне „Рено“ найдены пистолет Макарова, магазин к автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что двоих подозреваемых задержали. Остальные объявлены в розыск. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД. Ответ ожидается. Ранее в Брянской области остановили машину, который проходила по ориентировке предполагаемых террористов. По информации СМИ, в машине находились четыре человека, двум удалось скрыться
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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