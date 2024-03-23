Депутат ГД показал оружие, найденное в машине террористов из «Крокуса». Фото

23 марта 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В автомобиле, на котором передвигались предполагаемые террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», обнаружили оружие и паспорта граждан Таджикистана. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «В салоне „Рено“ найдены пистолет Макарова, магазин к автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что двоих подозреваемых задержали. Остальные объявлены в розыск. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД. Ответ ожидается. Ранее в Брянской области остановили машину, который проходила по ориентировке предполагаемых террористов. По информации СМИ, в машине находились четыре человека, двум удалось скрыться