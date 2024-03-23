В Госдуме раскрыли, как были задержаны террористы из «Крокуса»

Два предполагаемых террориста, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», были задержаны в Брянской области. Машина с ними обнаружена ночью. Подробности рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Второй предполагаемый террорист был найден немного позднее. К поискам оставшихся из группы подключены все силовые ведомства.
До этого в полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами. В нем были найдены пистолет Макарова, магазин к АКМ.
URA.RU отправил запрос в МВД России. Ответ ожидается.
Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Два предполагаемых террориста, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», были задержаны в Брянской области. Машина с ними обнаружена ночью. Подробности рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Второй предполагаемый террорист был найден немного позднее. К поискам оставшихся из группы подключены все силовые ведомства. До этого в полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами. В нем были найдены пистолет Макарова, магазин к АКМ. URA.RU отправил запрос в МВД России. Ответ ожидается. Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.