В Госдуме раскрыли, как были задержаны террористы из «Крокуса»

Хинштейн: задержаны двое предполагаемых террористов, уехавших из «Крокуса»
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Заседание по обманутым дольщикам и пайщикам в резиденции губернатора Со. Екатеринбург, хинштейн александр
Александр Хинштейн сообщил о задержании двух предполагаемых террористов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Два предполагаемых террориста, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», были задержаны в Брянской области. Машина с ними обнаружена ночью. Подробности рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Второй предполагаемый террорист был найден немного позднее. К поискам оставшихся из группы подключены все силовые ведомства.

До этого в полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами. В нем были найдены пистолет Макарова, магазин к АКМ.

URA.RU отправил запрос в МВД России. Ответ ожидается.

Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Два предполагаемых террориста, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», были задержаны в Брянской области. Машина с ними обнаружена ночью. Подробности рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Второй предполагаемый террорист был найден немного позднее. К поискам оставшихся из группы подключены все силовые ведомства. До этого в полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами. В нем были найдены пистолет Макарова, магазин к АКМ. URA.RU отправил запрос в МВД России. Ответ ожидается. Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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