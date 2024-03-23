В Госдуме раскрыли, как были задержаны террористы из «Крокуса»

Хинштейн: задержаны двое предполагаемых террористов, уехавших из «Крокуса»

23 марта 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн сообщил о задержании двух предполагаемых террористов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Два предполагаемых террориста, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», были задержаны в Брянской области. Машина с ними обнаружена ночью. Подробности рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале . Второй предполагаемый террорист был найден немного позднее. К поискам оставшихся из группы подключены все силовые ведомства. До этого в полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами. В нем были найдены пистолет Макарова, магазин к АКМ. URA.RU отправил запрос в МВД России. Ответ ожидается. Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два предполагаемых террориста, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», были задержаны в Брянской области. Машина с ними обнаружена ночью. Подробности рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Второй предполагаемый террорист был найден немного позднее. К поискам оставшихся из группы подключены все силовые ведомства. До этого в полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами. В нем были найдены пистолет Макарова, магазин к АКМ. URA.RU отправил запрос в МВД России. Ответ ожидается. Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.