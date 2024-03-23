На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» распространяется фейк о вирусах в телефонах

На фоне теракта в «Крокусе» расходится ложь о заражении телефона вирусами

Россиян запугивают сообщениями о том, что техника может быть заражена вирусами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

После теракта в «Крокус Сити Холле» россиян вновь стали запугивать тем, что их разговоры будут записывать, а пересылка фото и видео приведет к заражению техники вирусами. Информация об этом расходится в соцсетях. Однако эти данные не соответствуют действительности, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

«Новости из сводки МВД. В связи с обстоятельствами в нашей стране, начиная с завтрашнего дня, появляются новые правила коммуникации», — говорится в сообщении. По версии авторов поста, все вызовы будут записаны, а пересылка фото, видео или картинок в мессенджерах приведет к заражению телефона или компьютера вирусами.

Однако никаких заявлений МВД по этому поводу найдено не было. Данных по теме нет и на сайте Минцифры РФ. Информация о «новых правилах коммуникации» периодически появляется в сети уже несколько лет.

Ранее подобные фейки URA.RU уже неоднократно опровергало. Например, информацию о том, что просмотр видео может якобы повредить устройство, комментировал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. «Сам по себе просмотр видео не несет опасность для устройства на текущий момент», — заявлял он в беседе с URA.RU. Также эксперт посоветовал читателям при получении панических сообщений всегда перепроверять их. Агентство также опровергало новости о том, что, например, рассылка открыток в мессенджерах вредит устройствам. На самом деле опасными для техники могут быть только ссылки с вредоносным контентом. Важно не переходить по ним и не устанавливать приложений из сомнительных источников.

Теракт в Подмосковье, в «Крокус Сити Холле», произошел вечером 22 марта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает главные новости по теме.