Симоньян: подозреваемые в теракте в «Крокусе» не доехали 100 км до границы

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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
Причастных к поимке подозреваемых необходимо представить к наградам, заявила Симоньян Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не доехали до границы с Украиной 10 километров. Об этом рассказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, — поклон», — написала Симоньян в telegram-канале.

Она добавила, что государство должно представить к награде всех причастных к поимке подозреваемых. По словам журналистки, присутствует ясность того, что все произошедшее было «срежиссировано небратьями».

Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 93 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не доехали до границы с Украиной 10 километров. Об этом рассказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, — поклон», — написала Симоньян в telegram-канале. Она добавила, что государство должно представить к награде всех причастных к поимке подозреваемых. По словам журналистки, присутствует ясность того, что все произошедшее было «срежиссировано небратьями». Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 93 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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