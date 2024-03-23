Симоньян: подозреваемые в теракте в «Крокусе» не доехали 100 км до границы

23 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Причастных к поимке подозреваемых необходимо представить к наградам, заявила Симоньян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не доехали до границы с Украиной 10 километров. Об этом рассказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, — поклон», — написала Симоньян в telegram-канале. Она добавила, что государство должно представить к награде всех причастных к поимке подозреваемых. По словам журналистки, присутствует ясность того, что все произошедшее было «срежиссировано небратьями». Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 93 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не доехали до границы с Украиной 10 километров. Об этом рассказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, — поклон», — написала Симоньян в telegram-канале. Она добавила, что государство должно представить к награде всех причастных к поимке подозреваемых. По словам журналистки, присутствует ясность того, что все произошедшее было «срежиссировано небратьями». Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 93 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.