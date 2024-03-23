Симоньян: подозреваемые в теракте в «Крокусе» не доехали 100 км до границы

Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не доехали до границы с Украиной 10 километров. Об этом рассказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, — поклон», — написала Симоньян в telegram-канале.
Она добавила, что государство должно представить к награде всех причастных к поимке подозреваемых. По словам журналистки, присутствует ясность того, что все произошедшее было «срежиссировано небратьями».
Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 93 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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