Симоньян: жертв в «Крокусе» больше, чем в «Норд-Осте»

Симоньян: в теракте в «Крокусе» погибли 143 человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Симоньян назвала обновленное число погибших Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В теракте в «Крокус сити холле» погибли 143 человека. Обновленные данные опубликовала главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она отметила, что количество погибших превышает число жертв в теракте в «Норд-Осте», где по официальным данным погибли 130 человек.

«Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В теракте в «Крокус сити холле» погибли 143 человека. Обновленные данные опубликовала главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она отметила, что количество погибших превышает число жертв в теракте в «Норд-Осте», где по официальным данным погибли 130 человек. «Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...