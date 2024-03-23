Симоньян: жертв в «Крокусе» больше, чем в «Норд-Осте»

Симоньян: в теракте в «Крокусе» погибли 143 человека

23 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Симоньян назвала обновленное число погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В теракте в «Крокус сити холле» погибли 143 человека. Обновленные данные опубликовала главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она отметила, что количество погибших превышает число жертв в теракте в «Норд-Осте», где по официальным данным погибли 130 человек. «Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В теракте в «Крокус сити холле» погибли 143 человека. Обновленные данные опубликовала главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она отметила, что количество погибших превышает число жертв в теракте в «Норд-Осте», где по официальным данным погибли 130 человек. «Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.