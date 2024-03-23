Симоньян: жертв в «Крокусе» больше, чем в «Норд-Осте»

Симоньян назвала обновленное число погибших
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В теракте в «Крокус сити холле» погибли 143 человека. Обновленные данные опубликовала главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она отметила, что количество погибших превышает число жертв в теракте в «Норд-Осте», где по официальным данным погибли 130 человек.
«Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека», — написала Симоньян в своем telegram-канале.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.
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