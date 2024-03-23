Симоньян опубликовала видео с допросом главаря совершивших теракт в «Крокусе»

23 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Террористы познакомились друг с другом около 10 дней назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос участника группировки, которая стоит за терактом в концертном зале«Крокус Сити Холл». В ходе допроса задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси. «Абдулло купил машину. Хотели работать на ней в такси. С другими участниками террористической группы познакомился в мессенджере Telegram», — рассказал участник группировки. Он добавил, что знакомство с Абдулло произошло 10-12 дней назад. Приобретение автомобиля произошло на Дмитровском шоссе у родственников Абдулло, заключил задержанный. Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, число погибших составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте на автомобиле были задержаны на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос участника группировки, которая стоит за терактом в концертном зале«Крокус Сити Холл». В ходе допроса задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси. «Абдулло купил машину. Хотели работать на ней в такси. С другими участниками террористической группы познакомился в мессенджере Telegram», — рассказал участник группировки. Он добавил, что знакомство с Абдулло произошло 10-12 дней назад. Приобретение автомобиля произошло на Дмитровском шоссе у родственников Абдулло, заключил задержанный. Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, число погибших составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте на автомобиле были задержаны на расстоянии 100 километров от границы с Украиной.