Появилось видео с допроса последнего задержанного террориста

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Правоохранители поймали подозреваемого в терроризме Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Еще один задержанный террорист признался в атаке на «Крокус Сити Холл». Видео с его допроса опубликовано в telegram-канале «Осторожно новости».

«Автомат выкинул по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Москву не знаю», — говорит задержанный на видео, опубликованном в канале.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос участника группировки, которая стоит за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В ходе допроса задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси.

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Еще один задержанный террорист признался в атаке на «Крокус Сити Холл». Видео с его допроса опубликовано в telegram-канале «Осторожно новости». «Автомат выкинул по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Москву не знаю», — говорит задержанный на видео, опубликованном в канале. Ранее журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос участника группировки, которая стоит за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В ходе допроса задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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