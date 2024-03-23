Появилось видео с допроса последнего задержанного террориста

Еще один задержанный террорист признался в атаке на «Крокус Сити Холл». Видео с его допроса опубликовано в telegram-канале «Осторожно новости».
«Автомат выкинул по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Москву не знаю», — говорит задержанный на видео, опубликованном в канале.
Ранее журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос участника группировки, которая стоит за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В ходе допроса задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.