Появилось видео с допроса последнего задержанного террориста

23 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Правоохранители поймали подозреваемого в терроризме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Еще один задержанный террорист признался в атаке на «Крокус Сити Холл». Видео с его допроса опубликовано в telegram-канале «Осторожно новости». «Автомат выкинул по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Москву не знаю», — говорит задержанный на видео, опубликованном в канале. Ранее журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос участника группировки, которая стоит за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В ходе допроса задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще один задержанный террорист признался в атаке на «Крокус Сити Холл». Видео с его допроса опубликовано в telegram-канале «Осторожно новости». «Автомат выкинул по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Москву не знаю», — говорит задержанный на видео, опубликованном в канале. Ранее журналистка Маргарита Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос участника группировки, которая стоит за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В ходе допроса задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси.