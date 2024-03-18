18 марта 2024

Госдума РФ одобрила включение районов ХМАО в Арктическую зону

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск
Березовский и Белоярский районы ХМАО войдут в Арктическую зону Фото:

Государственная дума Российской Федерации одобрила включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны РФ. Законопроект приняли во втором и третьем чтении.

«Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ. Эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов — добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме», — пишет РИА Новости.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. После принятия закона у Березовского и Белоярского районов появятся новые возможности для развития. Для жителей арктических зон предусмотрена льготная ипотека.

Ранее URA.RU писало, что правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО, муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

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Государственная дума Российской Федерации одобрила включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны РФ. Законопроект приняли во втором и третьем чтении. «Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ. Эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов — добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме», — пишет РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. После принятия закона у Березовского и Белоярского районов появятся новые возможности для развития. Для жителей арктических зон предусмотрена льготная ипотека. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО, муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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