Госдума РФ одобрила включение районов ХМАО в Арктическую зону

Государственная дума Российской Федерации одобрила включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны РФ. Законопроект приняли во втором и третьем чтении.
«Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ. Эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов — добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме», — пишет РИА Новости.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. После принятия закона у Березовского и Белоярского районов появятся новые возможности для развития. Для жителей арктических зон предусмотрена льготная ипотека.
Ранее URA.RU писало, что правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО, муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.
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