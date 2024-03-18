Политика Госдума РФ одобрила включение районов ХМАО в Арктическую зону 19 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 + Березовский и Белоярский районы ХМАО войдут в Арктическую зону Фото: Александр Елизаров © URA.RU Государственная дума Российской Федерации одобрила включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны РФ. Законопроект приняли во втором и третьем чтении. «Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ. Эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов — добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме», — пишет РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. После принятия закона у Березовского и Белоярского районов появятся новые возможности для развития. Для жителей арктических зон предусмотрена льготная ипотека. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО, муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Государственная дума Российской Федерации одобрила включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны РФ. Законопроект приняли во втором и третьем чтении. «Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ. Эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов — добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме», — пишет РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. После принятия закона у Березовского и Белоярского районов появятся новые возможности для развития. Для жителей арктических зон предусмотрена льготная ипотека. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО, муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям