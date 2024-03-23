Опубликован список пострадавших в теракте. Скрин

В обновленный список пострадавших от теракта в «Крокусе» попало 140 человек
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От теракта в «Крокусе» пострадало 140 человек Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, в списке указано, что пострадало 140 человек.

Из них 31 человек получает амбулаторную помощь. Трое уже выписаны, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

Вечером 22 марта произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где террористы открыли огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Все четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий.

В списках значатся лица, находящиеся в ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского»
В списках значатся лица, находящиеся в ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского»
Фото:
Пострадавшие находятся в больницах имени Ерамишанцева, Вересаева и Боткина
Пострадавшие находятся в больницах имени Ерамишанцева, Вересаева и Боткина
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Больницы имени Иноземцева и Жадкевича, а также ГКБ №62 также приняли пострадавших от теракта в «Крокусе»
Больницы имени Иноземцева и Жадкевича, а также ГКБ №62 также приняли пострадавших от теракта в «Крокусе»
Фото:
Некоторые принимают амбулаторную помощь
Некоторые принимают амбулаторную помощь
Фото:
В списке находится 140 человек
В списке находится 140 человек
Фото:

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Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, в списке указано, что пострадало 140 человек. Из них 31 человек получает амбулаторную помощь. Трое уже выписаны, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области. Вечером 22 марта произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где террористы открыли огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Все четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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