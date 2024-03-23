Опубликован список пострадавших в теракте. Скрин

В обновленный список пострадавших от теракта в «Крокусе» попало 140 человек

23 марта 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, в списке указано, что пострадало 140 человек. Из них 31 человек получает амбулаторную помощь. Трое уже выписаны, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области. Вечером 22 марта произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где террористы открыли огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Все четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий.