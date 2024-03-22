Спортивные состязания на Дне оленевода в Салехарде завершатся без зрителей

23 марта 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

На Полябте спортсмены завершат соревнования без участия зрителей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Салехарде (ЯНАО) 24 марта соревнования на Дне оленевода пройдут без зрителей из-за траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Чумы на Полябте закроют для посещения, сообщил глава города Алексей Титовский. «Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура. Ужасная трагедия. На завтра отменяем все массовые мероприятия. На Полябте спортсмены завершат соревнования без участия зрителей. Чумы на реке пока не убираем. В них разместились тундровики, но хочу предупредить, что для посещения они закрыты», — написал Титовский в telegram-канале. В ЯНАО были отменены все развлекательные мероприятия. Соответствующее решение было принято на заседании, которое прошло после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кроме того, губернатор региона Дмитрий Артюхов дал поручение усилить меры безопасности в округе. Изменения уже внесены в программу Дня оленевода в Салехарде. Из уважения к тундровикам в ней остались только спортивные соревнования и торговля. Трагедия в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, в теракте пострадало 140 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) 24 марта соревнования на Дне оленевода пройдут без зрителей из-за траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Чумы на Полябте закроют для посещения, сообщил глава города Алексей Титовский. «Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура. Ужасная трагедия. На завтра отменяем все массовые мероприятия. На Полябте спортсмены завершат соревнования без участия зрителей. Чумы на реке пока не убираем. В них разместились тундровики, но хочу предупредить, что для посещения они закрыты», — написал Титовский в telegram-канале. В ЯНАО были отменены все развлекательные мероприятия. Соответствующее решение было принято на заседании, которое прошло после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кроме того, губернатор региона Дмитрий Артюхов дал поручение усилить меры безопасности в округе. Изменения уже внесены в программу Дня оленевода в Салехарде. Из уважения к тундровикам в ней остались только спортивные соревнования и торговля. Трагедия в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, в теракте пострадало 140 человек.