23 марта 2024

Моргенштерн* перевел полмиллиона семье погибшей в «Крокусе» свердловчанки

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Рэпер перевел 500 тысяч рублей родственникам погибшей для погашения кредита и похорон Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) перевел полмиллиона рублей из организованного им фонда в пользу семьи погибшей в трагедии в «Крокус Сити Холле» женщины из Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Не Моргенштерн», юридически не связанный с самим артистом.

Одной из жертв теракта стала свердловчанка Виктория Ладейщикова. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой и началась стрельба.

«В ходе теракта женщина оказалась в числе жертв, а семье потребовалось взять в кредит 150 тысяч рублей, чтобы доставить тело в Екатеринбург. „Фонд“, организованный Алишером Моргенштерном* для помощи жертвам теракта в „Крокусе“, перевел 500 тысяч рублей родственникам погибшей для погашения кредита и похорон девушки», — сказано в сообщении.

Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли там стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

*Минюст РФ признал Алишера Моргенштерна иноагентом

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Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) перевел полмиллиона рублей из организованного им фонда в пользу семьи погибшей в трагедии в «Крокус Сити Холле» женщины из Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Не Моргенштерн», юридически не связанный с самим артистом. Одной из жертв теракта стала свердловчанка Виктория Ладейщикова. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой и началась стрельба. «В ходе теракта женщина оказалась в числе жертв, а семье потребовалось взять в кредит 150 тысяч рублей, чтобы доставить тело в Екатеринбург. „Фонд“, организованный Алишером Моргенштерном* для помощи жертвам теракта в „Крокусе“, перевел 500 тысяч рублей родственникам погибшей для погашения кредита и похорон девушки», — сказано в сообщении. Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли там стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. *Минюст РФ признал Алишера Моргенштерна иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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