Развлечения Знаменитости Моргенштерн* перевел полмиллиона семье погибшей в «Крокусе» свердловчанки 24 марта 2024 в 03:23 Размер текста - 17 + Рэпер перевел 500 тысяч рублей родственникам погибшей для погашения кредита и похорон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) перевел полмиллиона рублей из организованного им фонда в пользу семьи погибшей в трагедии в «Крокус Сити Холле» женщины из Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Не Моргенштерн», юридически не связанный с самим артистом. Одной из жертв теракта стала свердловчанка Виктория Ладейщикова. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой и началась стрельба. «В ходе теракта женщина оказалась в числе жертв, а семье потребовалось взять в кредит 150 тысяч рублей, чтобы доставить тело в Екатеринбург. „Фонд“, организованный Алишером Моргенштерном* для помощи жертвам теракта в „Крокусе“, перевел 500 тысяч рублей родственникам погибшей для погашения кредита и похорон девушки», — сказано в сообщении. Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли там стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. *Минюст РФ признал Алишера Моргенштерна иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) перевел полмиллиона рублей из организованного им фонда в пользу семьи погибшей в трагедии в «Крокус Сити Холле» женщины из Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Не Моргенштерн», юридически не связанный с самим артистом. Одной из жертв теракта стала свердловчанка Виктория Ладейщикова. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой и началась стрельба. «В ходе теракта женщина оказалась в числе жертв, а семье потребовалось взять в кредит 150 тысяч рублей, чтобы доставить тело в Екатеринбург. „Фонд“, организованный Алишером Моргенштерном* для помощи жертвам теракта в „Крокусе“, перевел 500 тысяч рублей родственникам погибшей для погашения кредита и похорон девушки», — сказано в сообщении. Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли там стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. *Минюст РФ признал Алишера Моргенштерна иноагентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям