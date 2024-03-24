Польша подняла F-16 из-за российских ракет

Польша подняла в воздух истребитель F-16 из-за ракет РФ, которые пролетели вдоль границы с Украиной. Об этом заявили в оперативном командование Вооруженных Сил Польши.
«Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены. В воздух поднят F-16», — говорится в сообщении оперативного командования в X. По их информации, задействованы не только польские самолеты, но и союзные.
Ракета летит в стороны КПП на границе Украины и Польши «Рава-Русская». Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что группа ракет также направляется на Львов.
На данный момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве. В ответ ВСУ запустили беспилотники по российским регионам: в Воронежской области объявлена угроза опасности дронов, передает RT.
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