Польша подняла F-16 из-за российских ракет

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, nato, ф16, f16,  stock
Польша подняла в воздух не только свои истребители, но и союзные, рассказали в оперативном командовании ВС Польши Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша подняла в воздух истребитель F-16 из-за ракет РФ, которые пролетели вдоль границы с Украиной. Об этом заявили в оперативном командование Вооруженных Сил Польши.

«Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены. В воздух поднят F-16», — говорится в сообщении оперативного командования в X. По их информации, задействованы не только польские самолеты, но и союзные.

Ракета летит в стороны КПП на границе Украины и Польши «Рава-Русская». Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что группа ракет также направляется на Львов.

На данный момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве. В ответ ВСУ запустили беспилотники по российским регионам: в Воронежской области объявлена угроза опасности дронов, передает RT.

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Польша подняла в воздух истребитель F-16 из-за ракет РФ, которые пролетели вдоль границы с Украиной. Об этом заявили в оперативном командование Вооруженных Сил Польши. «Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены. В воздух поднят F-16», — говорится в сообщении оперативного командования в X. По их информации, задействованы не только польские самолеты, но и союзные. Ракета летит в стороны КПП на границе Украины и Польши «Рава-Русская». Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что группа ракет также направляется на Львов. На данный момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве. В ответ ВСУ запустили беспилотники по российским регионам: в Воронежской области объявлена угроза опасности дронов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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