Курганцы массово идут сдавать кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе». Фото, видео

23 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Курганцы сдают кровь для пострадавших при теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жители Кургана и Курганской области идут на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В помещении выстраиваются очереди, рассказал корреспондент URA.RU. «Очень много народу. Люди узнали о том, что сегодня работает станция для переливания крови, и решили прийти помочь пострадавшим», — рассказал корреспондент. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Первые сообщения начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности, в регионе отменяются массовые мероприятия, а образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Курганцы пошли сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кровь можно сдать по улице Ленина, 40а Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города и региона регистрируются на сдачу донорской крови Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Донорская кровь может понадобиться для помощи пострадавшим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые курганцы ушли с работы, чтобы сдать кровь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кровь пришли сдавать как те, кто делают это постоянно, так и новички Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана и Курганской области идут на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В помещении выстраиваются очереди, рассказал корреспондент URA.RU. «Очень много народу. Люди узнали о том, что сегодня работает станция для переливания крови, и решили прийти помочь пострадавшим», — рассказал корреспондент. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Первые сообщения начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности, в регионе отменяются массовые мероприятия, а образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.