22 марта 2024

Курганцы массово идут сдавать кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр переливания крови. Акция
Курганцы сдают кровь для пострадавших при теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жители Кургана и Курганской области идут на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В помещении выстраиваются очереди, рассказал корреспондент URA.RU.

«Очень много народу. Люди узнали о том, что сегодня работает станция для переливания крови, и решили прийти помочь пострадавшим», — рассказал корреспондент.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Первые сообщения начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности, в регионе отменяются массовые мероприятия, а образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.

Центр переливания крови. Акция
Курганцы пошли сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при теракте
Фото:
Центр переливания крови. Акция
Кровь можно сдать по улице Ленина, 40а
Фото:
Центр переливания крови. Акция
Жители города и региона регистрируются на сдачу донорской крови
Фото:
Центр переливания крови. Акция
Донорская кровь может понадобиться для помощи пострадавшим
Фото:
Центр переливания крови. Акция
Некоторые курганцы ушли с работы, чтобы сдать кровь
Фото:
Центр переливания крови. Акция
Кровь пришли сдавать как те, кто делают это постоянно, так и новички
Фото:

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Жители Кургана и Курганской области идут на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В помещении выстраиваются очереди, рассказал корреспондент URA.RU. «Очень много народу. Люди узнали о том, что сегодня работает станция для переливания крови, и решили прийти помочь пострадавшим», — рассказал корреспондент. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Первые сообщения начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности, в регионе отменяются массовые мероприятия, а образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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