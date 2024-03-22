Жители Кургана и Курганской области идут на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В помещении выстраиваются очереди, рассказал корреспондент URA.RU.
«Очень много народу. Люди узнали о том, что сегодня работает станция для переливания крови, и решили прийти помочь пострадавшим», — рассказал корреспондент.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Первые сообщения начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности, в регионе отменяются массовые мероприятия, а образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.
Курганцы пошли сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при теракте
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Жители Кургана и Курганской области идут на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В помещении выстраиваются очереди, рассказал корреспондент URA.RU. «Очень много народу. Люди узнали о том, что сегодня работает станция для переливания крови, и решили прийти помочь пострадавшим», — рассказал корреспондент. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Первые сообщения начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности, в регионе отменяются массовые мероприятия, а образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.