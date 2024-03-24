Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152

Количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек. Такие данные со ссылкой на МЧС России приводит ТАСС,
«Пострадали 152 человека. Погибли 133», — передает агентство.
На данный момент в «Крокус Сити Холле» идет поисковая операция. Завалы в здании разбирают с помощью тяжелой техники.
Вооруженные злоумышленники ворвались в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник», и подожгли здание, после чего скрылись на машине. На следующий день ФСБ доложило о задержании всех причастных к этому теракту, в том числе четырех непосредственных исполнителей. 24 марта объявлено в России днем общенационального траура.
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