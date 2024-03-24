Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152

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Разбор завалов Crocus city holl. Мчс России
В «Крокус Сити Холле» идет поисковая операция Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек. Такие данные со ссылкой на МЧС России приводит ТАСС,

«Пострадали 152 человека. Погибли 133», — передает агентство.

На данный момент в «Крокус Сити Холле» идет поисковая операция. Завалы в здании разбирают с помощью тяжелой техники.

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Спасательная операция на месте теракта в «Крокусе» завершена: что известно к утру 24 марта

Вооруженные злоумышленники ворвались в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник», и подожгли здание, после чего скрылись на машине. На следующий день ФСБ доложило о задержании всех причастных к этому теракту, в том числе четырех непосредственных исполнителей. 24 марта объявлено в России днем общенационального траура.

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Количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек. Такие данные со ссылкой на МЧС России приводит ТАСС, «Пострадали 152 человека. Погибли 133», — передает агентство. На данный момент в «Крокус Сити Холле» идет поисковая операция. Завалы в здании разбирают с помощью тяжелой техники. Вооруженные злоумышленники ворвались в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник», и подожгли здание, после чего скрылись на машине. На следующий день ФСБ доложило о задержании всех причастных к этому теракту, в том числе четырех непосредственных исполнителей. 24 марта объявлено в России днем общенационального траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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