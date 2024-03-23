Курганские кинотеатры приостановили работу в день траура

Кинотеатр «Клумба Синема» в ТРЦ «Стрекоза» в Кургане не будет работать в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU рассказал представитель торгового центра. Также о приостановке работы объявил и кинотеатр «Россия».
«Кинотеатр „Клумба Синема“ в день траура не работает. Деньги за билеты будут возвращены», — сообщил представитель.
Также работу приостановил и кинотеатр «Россия», сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Все, кто приобрел билеты онлайн, просьба сделать возврат самостоятельно», — написано в посте. В группе ТРЦ «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что кинотеатр работает без изменений, а «Пушка» в ТЦ «Пушкинский» не объявлял о временном прекращении работы.
В России 24 марта соблюдается траур из-за теракта в «Крокусе». В этот день все развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях не будут проводиться, а флаги будут приспущены.
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