23 марта 2024

Курганские кинотеатры приостановили работу в день траура

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Кинотеатры не будут работать в день траура Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Кинотеатр «Клумба Синема» в ТРЦ «Стрекоза» в Кургане не будет работать в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU рассказал представитель торгового центра. Также о приостановке работы объявил и кинотеатр «Россия».

«Кинотеатр „Клумба Синема“ в день траура не работает. Деньги за билеты будут возвращены», — сообщил представитель.

Также работу приостановил и кинотеатр «Россия», сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Все, кто приобрел билеты онлайн, просьба сделать возврат самостоятельно», — написано в посте. В группе ТРЦ «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что кинотеатр работает без изменений, а «Пушка» в ТЦ «Пушкинский» не объявлял о временном прекращении работы.

В России 24 марта соблюдается траур из-за теракта в «Крокусе». В этот день все развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях не будут проводиться, а флаги будут приспущены.

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Кинотеатр «Клумба Синема» в ТРЦ «Стрекоза» в Кургане не будет работать в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU рассказал представитель торгового центра. Также о приостановке работы объявил и кинотеатр «Россия». «Кинотеатр „Клумба Синема“ в день траура не работает. Деньги за билеты будут возвращены», — сообщил представитель. Также работу приостановил и кинотеатр «Россия», сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Все, кто приобрел билеты онлайн, просьба сделать возврат самостоятельно», — написано в посте. В группе ТРЦ «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что кинотеатр работает без изменений, а «Пушка» в ТЦ «Пушкинский» не объявлял о временном прекращении работы. В России 24 марта соблюдается траур из-за теракта в «Крокусе». В этот день все развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях не будут проводиться, а флаги будут приспущены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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