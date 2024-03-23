Курганские кинотеатры приостановили работу в день траура

24 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Кинотеатры не будут работать в день траура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Кинотеатр «Клумба Синема» в ТРЦ «Стрекоза» в Кургане не будет работать в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU рассказал представитель торгового центра. Также о приостановке работы объявил и кинотеатр «Россия». «Кинотеатр „Клумба Синема“ в день траура не работает. Деньги за билеты будут возвращены», — сообщил представитель. Также работу приостановил и кинотеатр «Россия», сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Все, кто приобрел билеты онлайн, просьба сделать возврат самостоятельно», — написано в посте. В группе ТРЦ «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что кинотеатр работает без изменений, а «Пушка» в ТЦ «Пушкинский» не объявлял о временном прекращении работы. В России 24 марта соблюдается траур из-за теракта в «Крокусе». В этот день все развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях не будут проводиться, а флаги будут приспущены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кинотеатр «Клумба Синема» в ТРЦ «Стрекоза» в Кургане не будет работать в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU рассказал представитель торгового центра. Также о приостановке работы объявил и кинотеатр «Россия». «Кинотеатр „Клумба Синема“ в день траура не работает. Деньги за билеты будут возвращены», — сообщил представитель. Также работу приостановил и кинотеатр «Россия», сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Все, кто приобрел билеты онлайн, просьба сделать возврат самостоятельно», — написано в посте. В группе ТРЦ «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что кинотеатр работает без изменений, а «Пушка» в ТЦ «Пушкинский» не объявлял о временном прекращении работы. В России 24 марта соблюдается траур из-за теракта в «Крокусе». В этот день все развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях не будут проводиться, а флаги будут приспущены.