Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возложил цветы к стихийному мемориалу в центре города — в солидарность с семьями жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вместе с ним пришли его заместители Марина Фадеева, Игорь Сутягин, Дмитрий Ноженко и Алексей Бубнов, а также спикер думы Анна Гурарий, следует из сообщения Орлова в его telegram-канале.
«Вместе с коллегами почтил память погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“, возложив цветы к стихийному мемориалу на площади 1905 года. Екатеринбуржцы приходят сюда не переставая. Неравнодушные жители организовали подобные мемориалы в каждом районе города. <…> Скорбим со всей Россией, разделяя общую боль. Но наша вера в добро и справедливость не будет сломлена никогда!» — написал Орлов.
Трагедия произошла вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека.
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возложил цветы к стихийному мемориалу в центре города — в солидарность с семьями жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вместе с ним пришли его заместители Марина Фадеева, Игорь Сутягин, Дмитрий Ноженко и Алексей Бубнов, а также спикер думы Анна Гурарий, следует из сообщения Орлова в его telegram-канале. «Вместе с коллегами почтил память погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“, возложив цветы к стихийному мемориалу на площади 1905 года. Екатеринбуржцы приходят сюда не переставая. Неравнодушные жители организовали подобные мемориалы в каждом районе города. <…> Скорбим со всей Россией, разделяя общую боль. Но наша вера в добро и справедливость не будет сломлена никогда!» — написал Орлов. Трагедия произошла вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям жертв. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание.