23 марта 2024

Мэр Екатеринбурга возложил цветы к мемориалу в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов выразил солидарность с семьями погибших Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возложил цветы к стихийному мемориалу в центре города — в солидарность с семьями жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вместе с ним пришли его заместители Марина Фадеева, Игорь Сутягин, Дмитрий Ноженко и Алексей Бубнов, а также спикер думы Анна Гурарий, следует из сообщения Орлова в его telegram-канале.

«Вместе с коллегами почтил память погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“, возложив цветы к стихийному мемориалу на площади 1905 года. Екатеринбуржцы приходят сюда не переставая. Неравнодушные жители организовали подобные мемориалы в каждом районе города. <…> Скорбим со всей Россией, разделяя общую боль. Но наша вера в добро и справедливость не будет сломлена никогда!» — написал Орлов.

Трагедия произошла вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям жертв. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание.

Стихийный мемориал в центре города появился в ночь на 23 марта
Стихийный мемориал в центре города появился в ночь на 23 марта
Фото:
Заместители Алексея Орлова
Заместители Алексея Орлова
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возложил цветы к стихийному мемориалу в центре города — в солидарность с семьями жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вместе с ним пришли его заместители Марина Фадеева, Игорь Сутягин, Дмитрий Ноженко и Алексей Бубнов, а также спикер думы Анна Гурарий, следует из сообщения Орлова в его telegram-канале. «Вместе с коллегами почтил память погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“, возложив цветы к стихийному мемориалу на площади 1905 года. Екатеринбуржцы приходят сюда не переставая. Неравнодушные жители организовали подобные мемориалы в каждом районе города. <…> Скорбим со всей Россией, разделяя общую боль. Но наша вера в добро и справедливость не будет сломлена никогда!» — написал Орлов. Трагедия произошла вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семьям жертв. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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