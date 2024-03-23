В сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно

В 2024 году на 12% снизится количество первоклассников

24 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

В Сургуте в 2024 году 5,9 тысяч детей пойдут в первый класс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году в сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно. По прогнозам главы департамента образования Сургута Ирины Замятиной, их количество снизится на 12%. «Обычно 6,7 тысяч у нас было первоклассников. Сейчас 5,9 тысяч — мы оцениваем, сколько детей заканчивает дошкольные учреждения, плюс миграционные процессы. Дети, которые получают дошкольное образование дома, также учитываются», — рассказала Замятина SiTV.RU. Она считает, что такое снижение потока и открытие школы в 42-м микрорайоне положительно повлияют на ежегодный ажиотаж вокруг учебных заведений. По словам главы депобразования Сургута, места в большинстве школ заканчивались уже через минуту после начала приема заявлений. В Ханты-Мансийском автономном округе с 26 марта стартует прием заявлений на зачисление школьников в первые классы. URA.RU рассказывало, как правильно оформить документацию и когда ее лучше подать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно. По прогнозам главы департамента образования Сургута Ирины Замятиной, их количество снизится на 12%. «Обычно 6,7 тысяч у нас было первоклассников. Сейчас 5,9 тысяч — мы оцениваем, сколько детей заканчивает дошкольные учреждения, плюс миграционные процессы. Дети, которые получают дошкольное образование дома, также учитываются», — рассказала Замятина SiTV.RU. Она считает, что такое снижение потока и открытие школы в 42-м микрорайоне положительно повлияют на ежегодный ажиотаж вокруг учебных заведений. По словам главы депобразования Сургута, места в большинстве школ заканчивались уже через минуту после начала приема заявлений. В Ханты-Мансийском автономном округе с 26 марта стартует прием заявлений на зачисление школьников в первые классы. URA.RU рассказывало, как правильно оформить документацию и когда ее лучше подать.