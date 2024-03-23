23 марта 2024

В сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно

В 2024 году на 12% снизится количество первоклассников
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, первоклашки, первоклассник, первый класс, букет, первое сентября, школа, цветы
В Сургуте в 2024 году 5,9 тысяч детей пойдут в первый класс Фото:

В 2024 году в сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно. По прогнозам главы департамента образования Сургута Ирины Замятиной, их количество снизится на 12%.

«Обычно 6,7 тысяч у нас было первоклассников. Сейчас 5,9 тысяч — мы оцениваем, сколько детей заканчивает дошкольные учреждения, плюс миграционные процессы. Дети, которые получают дошкольное образование дома, также учитываются», — рассказала Замятина SiTV.RU.

Она считает, что такое снижение потока и открытие школы в 42-м микрорайоне положительно повлияют на ежегодный ажиотаж вокруг учебных заведений. По словам главы депобразования Сургута, места в большинстве школ заканчивались уже через минуту после начала приема заявлений.

В Ханты-Мансийском автономном округе с 26 марта стартует прием заявлений на зачисление школьников в первые классы. URA.RU рассказывало, как правильно оформить документацию и когда ее лучше подать.

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В 2024 году в сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно. По прогнозам главы департамента образования Сургута Ирины Замятиной, их количество снизится на 12%. «Обычно 6,7 тысяч у нас было первоклассников. Сейчас 5,9 тысяч — мы оцениваем, сколько детей заканчивает дошкольные учреждения, плюс миграционные процессы. Дети, которые получают дошкольное образование дома, также учитываются», — рассказала Замятина SiTV.RU. Она считает, что такое снижение потока и открытие школы в 42-м микрорайоне положительно повлияют на ежегодный ажиотаж вокруг учебных заведений. По словам главы депобразования Сургута, места в большинстве школ заканчивались уже через минуту после начала приема заявлений. В Ханты-Мансийском автономном округе с 26 марта стартует прием заявлений на зачисление школьников в первые классы. URA.RU рассказывало, как правильно оформить документацию и когда ее лучше подать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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