Минобороны рассказало об ущербе для Украины после ударов ВКС РФ

ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобычи в Украине
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ВКС РФ нанесли удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщили в МО РФ.

«ВКС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли», — сообщили в МО РФ. Также удары были нанесены по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Все цели удара достигнуты, дезорганизована работа предприятий ВСУ по изготовлению и ремонту вооружения, уничтожена техника иностранного производства.

Ранее ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве. Там уточнили, что все ракеты были сбиты, однако в российском военном ведомстве не подтверждали эту информацию.

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Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщили в МО РФ. «ВКС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли», — сообщили в МО РФ. Также удары были нанесены по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Все цели удара достигнуты, дезорганизована работа предприятий ВСУ по изготовлению и ремонту вооружения, уничтожена техника иностранного производства. Ранее ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве. Там уточнили, что все ракеты были сбиты, однако в российском военном ведомстве не подтверждали эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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