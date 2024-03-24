Минобороны рассказало об ущербе для Украины после ударов ВКС РФ

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
«ВКС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли», — сообщили в МО РФ. Также удары были нанесены по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Все цели удара достигнуты, дезорганизована работа предприятий ВСУ по изготовлению и ремонту вооружения, уничтожена техника иностранного производства.
Ранее ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве. Там уточнили, что все ракеты были сбиты, однако в российском военном ведомстве не подтверждали эту информацию.
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