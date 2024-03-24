Появилась версия о вербовке убийц для теракта в «Крокусе»

Рахмонов: посольство Украины в Душанбе вербовало убийц для теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

На «Крокус» напали террористы, завербованные украинским посольством в Душанбе, заявил экс-сотрудник спецслужб Бахтиер Рахмонов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вербовка убийц для теракта в «Крокус Сити Холле», вероятно, осуществлялась через посольство Украины в Душанбе. Об этом рассказал военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. «Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе», — передает слова Рахмонова РИА Новости. Он добавил, что несколько недель перед терактом на сайте украинского диппредставительства появилась информация о вербовке иностранцев в «Интернациональный легион». Вербовка происходила через посольство в Душанбе, которое размещало заказ на наем убийц, утверждает Рахмонов. Последние призывы были размещены на сайте в марте, но в настоящее время объявления уже удалены. Также Рахмонов утверждает, что работой по вербовке руководил чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов. Евдокимов занимал должность посла Украины в Таджикистане с 2019 по 2020 год, заключил эксперт. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда террористы открыли огонь по посетителям концертного зала. Погибли 133 человека. Все нападавшие уже задержаны. Один из них на допросе заявил, что за совершение теракта неизвестный заказчик обещал полмиллиона рублей. На главном здании МИД России появились черные траурные ленты на флагах. День траура в связи с терактом объявлен национальным и проходит 24 марта, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вербовка убийц для теракта в «Крокус Сити Холле», вероятно, осуществлялась через посольство Украины в Душанбе. Об этом рассказал военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. «Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе», — передает слова Рахмонова РИА Новости. Он добавил, что несколько недель перед терактом на сайте украинского диппредставительства появилась информация о вербовке иностранцев в «Интернациональный легион». Вербовка происходила через посольство в Душанбе, которое размещало заказ на наем убийц, утверждает Рахмонов. Последние призывы были размещены на сайте в марте, но в настоящее время объявления уже удалены. Также Рахмонов утверждает, что работой по вербовке руководил чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов. Евдокимов занимал должность посла Украины в Таджикистане с 2019 по 2020 год, заключил эксперт. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда террористы открыли огонь по посетителям концертного зала. Погибли 133 человека. Все нападавшие уже задержаны. Один из них на допросе заявил, что за совершение теракта неизвестный заказчик обещал полмиллиона рублей. На главном здании МИД России появились черные траурные ленты на флагах. День траура в связи с терактом объявлен национальным и проходит 24 марта, передает телеканал 360.