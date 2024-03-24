Путин поставил свечу за упокой погибших в ходе теракта в «Крокусе». Видео

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Путин в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево поставил свечку за упокой жертв теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин в храме в Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин в воскресенье в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, следует из сообщения РИА Новости.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 137 погибших и 180 пострадавших. Все террористы пойманы. В Москве начались процедуры опознания погибших в теракте в «Крокусе». Главное из заявлений Путина — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин в храме в Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин в воскресенье в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, следует из сообщения РИА Новости. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 137 погибших и 180 пострадавших. Все террористы пойманы. В Москве начались процедуры опознания погибших в теракте в «Крокусе». Главное из заявлений Путина — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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