ВКС России нанесли групповой удар по стратегическим объектам на Украине: главное к 24 марта

ВКС РФ атаковали энергетические и газодобывающие объекты в Украине

24 марта 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

ВКС России поразили места сборки безэкипажных катеров ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по энергетическим и газодобывающим объектам в Украине. Главные новости спецоперации России на Украине за 24 марта — в материале URA.RU. Удар ВКС России по стратегическим объектам на Украине ВКС РФ провели групповой удар по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли в Украине, сообщили в Минобороны РФ. Были также поражены места сборки и испытаний безэкипажных катеров. Атака привела к дезорганизации деятельности предприятий ВСУ по производству и ремонту вооружения, а также уничтожению техники иностранного происхождения. ВСУ сбросили дрон на автомобиль в селе Цаповка в Белгородской области В селе Цаповка на автомобиль был сброшен украинский дрон со взрывчаткой. В результате происшествия пострадал мужчина. У него осколочные ранения рук и ног. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Успехи ВС РФ в зоне спецоперации На белгородском направлении продолжаются операции по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В результате огневого удара в районах Потихоново и Землянки было уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» и реактивная система залпового огня «Mars». На донецком направлении войска «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, нанесли поражение украинской армии и отразили контратаку в районах Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Красногоровка. ВСУ потеряли около 300 военнослужащих, бронетранспортер M113, гаубицу М119, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов. На авдеевском направлении группировка войск «Центр» отразила девять контратак штурмовых групп ВСУ и улучшила свои позиции в районах Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи. Украинская армия потеряла около 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30. На южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение и нанесли поражение 31-й бригаде нацгвардии Украины в районе Урожайное. На херсонском направлении ВС РФ атаковали 65-ю механизированную, 128-ю горно-штурмовую, 35-ю морскую пехоту и 126-ю тероборону в районах Пятихатки, Гавриловка, Ивановка и Тягинка. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по энергетическим и газодобывающим объектам в Украине. Главные новости спецоперации России на Украине за 24 марта — в материале URA.RU. ВКС РФ провели групповой удар по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли в Украине, сообщили в Минобороны РФ. Были также поражены места сборки и испытаний безэкипажных катеров. Атака привела к дезорганизации деятельности предприятий ВСУ по производству и ремонту вооружения, а также уничтожению техники иностранного происхождения. В селе Цаповка на автомобиль был сброшен украинский дрон со взрывчаткой. В результате происшествия пострадал мужчина. У него осколочные ранения рук и ног. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. На белгородском направлении продолжаются операции по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В результате огневого удара в районах Потихоново и Землянки было уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» и реактивная система залпового огня «Mars». На донецком направлении войска «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, нанесли поражение украинской армии и отразили контратаку в районах Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Красногоровка. ВСУ потеряли около 300 военнослужащих, бронетранспортер M113, гаубицу М119, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов. На авдеевском направлении группировка войск «Центр» отразила девять контратак штурмовых групп ВСУ и улучшила свои позиции в районах Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи. Украинская армия потеряла около 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30. На южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение и нанесли поражение 31-й бригаде нацгвардии Украины в районе Урожайное. На херсонском направлении ВС РФ атаковали 65-ю механизированную, 128-ю горно-штурмовую, 35-ю морскую пехоту и 126-ю тероборону в районах Пятихатки, Гавриловка, Ивановка и Тягинка. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.