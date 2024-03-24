Суд арестовал третьего террориста из «Крокус Сити Холла»

25 марта 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Ранее суд арестовал двух фигурантов дела о теракте Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражей для третьего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни. Мужчина арестован до 22 мая Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале суда. Его дело рассматривалось в закрытом режиме. Ранее суд арестовал Саидакрами Рачабализоду и Далерджона Мирзоева, передает RT. Мужчины отправлены под стражу на срок до 22 мая. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте — Далерджон Мирзоев — полностью признал вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражей для третьего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни. Мужчина арестован до 22 мая Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале суда. Его дело рассматривалось в закрытом режиме. Ранее суд арестовал Саидакрами Рачабализоду и Далерджона Мирзоева, передает RT. Мужчины отправлены под стражу на срок до 22 мая. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте — Далерджон Мирзоев — полностью признал вину.