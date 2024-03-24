24 марта 2024

Суд арестовал третьего террориста из «Крокус Сити Холла»

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, рачабализода саидакрами муродали
Ранее суд арестовал двух фигурантов дела о теракте Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Басманным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражей для третьего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни. Мужчина арестован до 22 мая Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале суда. Его дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее суд арестовал Саидакрами Рачабализоду и Далерджона Мирзоева, передает RT. Мужчины отправлены под стражу на срок до 22 мая. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.

Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте — Далерджон Мирзоев — полностью признал вину.

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Басманным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражей для третьего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни. Мужчина арестован до 22 мая Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале суда. Его дело рассматривалось в закрытом режиме. Ранее суд арестовал Саидакрами Рачабализоду и Далерджона Мирзоева, передает RT. Мужчины отправлены под стражу на срок до 22 мая. Двум фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте — Далерджон Мирзоев — полностью признал вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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