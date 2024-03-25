Baza: пожар на Ростовской ГРЭС произошел из-за атаки ВСУ

Ночью 25 марта произошло возгорание на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. По предварительной версии, объект атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает Baza.
«Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации. По словам очевидцев, электростанцию атаковали [украинские] беспилотники», — передают авторы канала. Они, ссылаясь на очевидцев, сообщают, что при атаке было задействовано несколько дронов ВСУ.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
По словам губернатор Ростовской области Василия Голубева, обстоятельство происшествия устанавливаются. По его словам, при возгорании никто не пострадал. Сам огонь был ликвидирован оперативно. При этом версия с беспилотниками в настоящий момент пока не подтверждена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.