Politico: Франция оказалась худшей страной для украинских беженцев

25 марта 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Во Франции только 64 720 беженцев из Украины находятся под временной защитой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Франция оказалась наихудшим вариантом для жизни украинских беженцев. Об этом сообщили в Politico. По словам авторов статьи, в страну принимается менее одного человека на 1000 граждан. «В январе Франция сообщила, что всего 64 720 беженцев из Украины находятся под временной защитой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что во Франции принимают менее одного человека на 1000 граждан. В материале подчеркнули, что важное значение имеет знание языка. Славяноязычные страны привлекли большое количество украинских беженцев. Однако согласно данным аналитиков, помимо языка, резкое неравенство во Франции может быть обусловлено факторами, такими как географическая близость к Украине, финансовая поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ. Ранее обозреватель Макер Галаш сообщил, что украинские беженцы принимали активное участие в массовых беспорядках во Франции за деньги. По его словам, украинцы за деньги могут принять любую сторону конфликта. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости передачи помощи стран Запада, предоставляемой украинским беженцам, в руки Киева, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция оказалась наихудшим вариантом для жизни украинских беженцев. Об этом сообщили в Politico. По словам авторов статьи, в страну принимается менее одного человека на 1000 граждан. «В январе Франция сообщила, что всего 64 720 беженцев из Украины находятся под временной защитой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что во Франции принимают менее одного человека на 1000 граждан. В материале подчеркнули, что важное значение имеет знание языка. Славяноязычные страны привлекли большое количество украинских беженцев. Однако согласно данным аналитиков, помимо языка, резкое неравенство во Франции может быть обусловлено факторами, такими как географическая близость к Украине, финансовая поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ. Ранее обозреватель Макер Галаш сообщил, что украинские беженцы принимали активное участие в массовых беспорядках во Франции за деньги. По его словам, украинцы за деньги могут принять любую сторону конфликта. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости передачи помощи стран Запада, предоставляемой украинским беженцам, в руки Киева, передает «Национальная служба новостей».