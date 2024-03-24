24 марта 2024

В Екатеринбурге возобновляются спектакли и концерты — объявил мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Екатеринбурге возобновляются спектакли и концерты, отмененные из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом, по данным URA.RU, объявил мэр Алексей Орлов на оперативном совещании утром 25 марта.

«Но все [развлекательные] мероприятия проводим с максимальным усилением мер безопасности», — уточнил источник со ссылкой на Орлова. В пресс-службе горадминистрации напомнили, что она организует лишь мероприятия на муниципальных площадках, и поэтому вопрос по теме корректнее направить в областное министерство общественной безопасности. Вопрос туда также направлен, ответ будет опубликован, как только поступит.

Вечером 22 марта четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемые в теракте арестованы.

Утром 23 марта свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии, по его итогам был подготовлен документ, согласно которому развлекательные мероприятия в регионе отменяются до 13 мая, исключение делается лишь для патриотических акций. Разъясняя это решение, источник URA.RU уточнял, что под ограничения в первую очередь попадают спектакли и концерты, а кинотеатрам якобы лишь поступила рекомендация скорректировать работу.

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Этот документ — за подписью министра общественной безопасности Александра Кудрявцева — разослали главам муниципалитетов региона. О его наличии в системе внутреннего документооборота агентству рассказали два источника. Один из них заявил, что по состоянию на утро 25 марта распоряжение никто не отзывал. При этом собеседник в мэрии Екатеринбурга заявил корреспонденту, что в горадминистрацию документ не приходил вовсе.

В департаменте информполитики региона никаких дат не называли и комментировали обтекаемо: «Приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности. Разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности».

Документ подготовлен с ошибками, но его подлинность URA.RU подтвердили два источника
Документ подготовлен с ошибками, но его подлинность URA.RU подтвердили два источника
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В Екатеринбурге возобновляются спектакли и концерты, отмененные из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом, по данным URA.RU, объявил мэр Алексей Орлов на оперативном совещании утром 25 марта. «Но все [развлекательные] мероприятия проводим с максимальным усилением мер безопасности», — уточнил источник со ссылкой на Орлова. В пресс-службе горадминистрации напомнили, что она организует лишь мероприятия на муниципальных площадках, и поэтому вопрос по теме корректнее направить в областное министерство общественной безопасности. Вопрос туда также направлен, ответ будет опубликован, как только поступит. Вечером 22 марта четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемые в теракте арестованы. Утром 23 марта свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии, по его итогам был подготовлен документ, согласно которому развлекательные мероприятия в регионе отменяются до 13 мая, исключение делается лишь для патриотических акций. Разъясняя это решение, источник URA.RU уточнял, что под ограничения в первую очередь попадают спектакли и концерты, а кинотеатрам якобы лишь поступила рекомендация скорректировать работу. Этот документ — за подписью министра общественной безопасности Александра Кудрявцева — разослали главам муниципалитетов региона. О его наличии в системе внутреннего документооборота агентству рассказали два источника. Один из них заявил, что по состоянию на утро 25 марта распоряжение никто не отзывал. При этом собеседник в мэрии Екатеринбурга заявил корреспонденту, что в горадминистрацию документ не приходил вовсе. В департаменте информполитики региона никаких дат не называли и комментировали обтекаемо: «Приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности. Разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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