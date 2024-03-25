Шведских политиков назвали «детсадовцами», сравнивая их с Путиным и Лавровым

SwebbTV: шведские политики ведут себя как дети и дураки, поддерживая Украину

25 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Шведские политики ведут себя как дети или лжецы, уточнил Карл-Олов Арнстберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Шведские политики все чаще ведут себя как дети, дураки и лжецы. С таким заявлением выступил профессор этнологии Карл-Олов Арнстберг. Он подчеркнул, что правительство его страны в настоящий момент находится в информационном пузыре, но при этом продолжает поддерживать Украину, даже не пытаясь вникнуть в мотивы РФ. Они ведут себя как детсадовцы в сравнении с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Наши политики все чаще выглядят детьми, дураками или просто лжецами. <…> Они кажутся политическими детсадовцами, по сравнению с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — подчеркнул Карл-Олов Арнстберг в интервью телеканалу Swebb TV. Профессор недоволен тем фактом, что правительство его страны даже не пытается оценить конфликт на Украине с политической точки зрения и его не интересуют мотивы России и стран Запада во всем происходящем. Арнстберг также высказал опасение, что именно такое недальновидное правительство и принимает решения относительного будущего Швеции. Также эксперт подчеркнул, что вступление Стокгольма в НАТО не даст стране ничего хорошего. Швеция вступила в Североатлантический альянс еще в апреле прошлого года, став 31-й страной, входящей в военный блок. Стокгольм активно выступает за военную поддержку Украины. Президент России Владимир Путин в интервью с российским журналистом Дмитрием Киселевым высказался по этому поводу. Он уточнил, что так и не понимает, зачем Швеция вступила в НАТО, ведь она не получит много выгоды от этого. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль недавно в целом заявляла, что Европой «правят подростки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шведские политики все чаще ведут себя как дети, дураки и лжецы. С таким заявлением выступил профессор этнологии Карл-Олов Арнстберг. Он подчеркнул, что правительство его страны в настоящий момент находится в информационном пузыре, но при этом продолжает поддерживать Украину, даже не пытаясь вникнуть в мотивы РФ. Они ведут себя как детсадовцы в сравнении с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Наши политики все чаще выглядят детьми, дураками или просто лжецами. <…> Они кажутся политическими детсадовцами, по сравнению с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — подчеркнул Карл-Олов Арнстберг в интервью телеканалу Swebb TV. Профессор недоволен тем фактом, что правительство его страны даже не пытается оценить конфликт на Украине с политической точки зрения и его не интересуют мотивы России и стран Запада во всем происходящем. Арнстберг также высказал опасение, что именно такое недальновидное правительство и принимает решения относительного будущего Швеции. Также эксперт подчеркнул, что вступление Стокгольма в НАТО не даст стране ничего хорошего. Швеция вступила в Североатлантический альянс еще в апреле прошлого года, став 31-й страной, входящей в военный блок. Стокгольм активно выступает за военную поддержку Украины. Президент России Владимир Путин в интервью с российским журналистом Дмитрием Киселевым высказался по этому поводу. Он уточнил, что так и не понимает, зачем Швеция вступила в НАТО, ведь она не получит много выгоды от этого. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль недавно в целом заявляла, что Европой «правят подростки».