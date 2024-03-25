Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европой правят «подростки»

25 марта 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль утверждает о том, что Европой правят «дети» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европой правят «подростки». Кнайсль назвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен 13-летними подростками, так как их подход стал чересчур эмоциональным. «Я бы сказала, что сейчас балом правят подростки. Госпожа Урсула фон дер Ляйен не действует как зрелый человек. Подход стал невероятно эмоциональным, просто ребяческим — Анналена Бербок является этим примером», — цитирует ТАСС экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль. Она уточнила, что вышеназванные политики напоминают ей детей, которые хлопают дверью и закрываются в своей комнате от внешнего мира. Экс-глава МИД Австрии отметила, что при переговорах в Европе возникает проблема с выбором партнера. Кнайсль утверждает, что вся политическая система в крупных европейских странах сломана, и на политическом ландшафте образовался вакуум. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европой правят «подростки». Кнайсль назвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен 13-летними подростками, так как их подход стал чересчур эмоциональным. «Я бы сказала, что сейчас балом правят подростки. Госпожа Урсула фон дер Ляйен не действует как зрелый человек. Подход стал невероятно эмоциональным, просто ребяческим — Анналена Бербок является этим примером», — цитирует ТАСС экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль. Она уточнила, что вышеназванные политики напоминают ей детей, которые хлопают дверью и закрываются в своей комнате от внешнего мира. Экс-глава МИД Австрии отметила, что при переговорах в Европе возникает проблема с выбором партнера. Кнайсль утверждает, что вся политическая система в крупных европейских странах сломана, и на политическом ландшафте образовался вакуум.