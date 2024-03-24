Пермская краевая музыкальная школа объявила о первом приеме учеников

25 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Прослушивания стартуют в мае (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми специальная музыкальная школа начинает первый набор учеников. С 1 апреля желающие могут подать заявку на прослушивание, сообщили в пресс-службе правительства края. «С 1 апреля по 10 мая Пермская краевая специальная музыкальная школа проведет прием заявок на прослушивание претендентов на поступление в школу в 2024 — 2025 учебном году. Подать заявку можно лично или дистанционно через заполнение формы на сайте учреждения», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края. Сами прослушивания пройдут в мае — июне. Принять планируется 280 детей: по 25 человек на каждую параллель начальной школы и по 45 учеников на параллели с 5 по 8 класс. Ребята будут обучаться по 21 направлению. Это фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, саксофон, туба, ударные инструменты, домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара. В здании школы в данный момент идет наладка инженерных систем, расставляется мебель, оборудование. Планируется, что учиться здесь будут не только пермяки, но и дети из других регионов страны. Пермская краевая музыкальная школа должна избавить от кадрового голода оркестры региональных театров, говорила министр культуры Прикамья Алла Платонова. Учреждение уже подписало соглашение с Пермской оперой. В его рамках концертмейстер и музыканты театра будут заниматься с детьми. Губернатор Дмитрий Махонин также отмечал, что пространство школы может стать площадкой для проведения крупных региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Краевая музыкальная школа — федеральный проект. Она должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Площадь школы составит более 17 тысяч квадратных метров и позволит вмещать 350 учеников, 100 из которых будут проживать в интернате. Также в здании планируется разместить мастерские, концертно-репетиционные залы и студию звукозаписи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми специальная музыкальная школа начинает первый набор учеников. С 1 апреля желающие могут подать заявку на прослушивание, сообщили в пресс-службе правительства края. «С 1 апреля по 10 мая Пермская краевая специальная музыкальная школа проведет прием заявок на прослушивание претендентов на поступление в школу в 2024 — 2025 учебном году. Подать заявку можно лично или дистанционно через заполнение формы на сайте учреждения», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края. Сами прослушивания пройдут в мае — июне. Принять планируется 280 детей: по 25 человек на каждую параллель начальной школы и по 45 учеников на параллели с 5 по 8 класс. Ребята будут обучаться по 21 направлению. Это фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, саксофон, туба, ударные инструменты, домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара. В здании школы в данный момент идет наладка инженерных систем, расставляется мебель, оборудование. Планируется, что учиться здесь будут не только пермяки, но и дети из других регионов страны. Пермская краевая музыкальная школа должна избавить от кадрового голода оркестры региональных театров, говорила министр культуры Прикамья Алла Платонова. Учреждение уже подписало соглашение с Пермской оперой. В его рамках концертмейстер и музыканты театра будут заниматься с детьми. Губернатор Дмитрий Махонин также отмечал, что пространство школы может стать площадкой для проведения крупных региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Краевая музыкальная школа — федеральный проект. Она должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Площадь школы составит более 17 тысяч квадратных метров и позволит вмещать 350 учеников, 100 из которых будут проживать в интернате. Также в здании планируется разместить мастерские, концертно-репетиционные залы и студию звукозаписи.