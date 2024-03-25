Глава Севастополя показал, как Украина вербует россиян для терактов

Украина вербует россиян для терактов через мессенджеры
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Пресс-конференция ОНФ в ТАСС, посвященная мусорной реформе. Москва, развожаев михаил
ЦИПсО пытается вербовать юных россиян через мессенджеры Фото:

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем telegram-канале, как Украина вербует россиян для терактов. Рассылки с призывами в адрес российских подростков запускает Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). Глава Севастополя призывает россиян к бдительности и контролю над мессенджерами детей.

«ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками. Такие сообщения направлены на детей и подростков, которые не в полной мере осознают неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в „террористов“. Цель врага, как всегда, — сеять панику и сбивать с толку», — пишет Михаил Развожаев.

Глава Севастополя призывает россиян контролировать переписки детей и рассказать им, как вести себя, если приходят сообщения от незнакомых людей со странными предложениями. Писать могут также от лица знакомых людей, чей аккаунт взломан. «В первую очередь об этом нужно сообщить родителям и не поддерживать беседу», — пишет Развожаев и просит севастопольцев рассказывать о подобных попытках в бот «Оборона Севастополя».

Ранее сообщалось, что российская армия отражает массированную атаку на Севастополь, сбили 10 ракет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем telegram-канале, как Украина вербует россиян для терактов. Рассылки с призывами в адрес российских подростков запускает Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). Глава Севастополя призывает россиян к бдительности и контролю над мессенджерами детей. «ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками. Такие сообщения направлены на детей и подростков, которые не в полной мере осознают неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в „террористов“. Цель врага, как всегда, — сеять панику и сбивать с толку», — пишет Михаил Развожаев. Глава Севастополя призывает россиян контролировать переписки детей и рассказать им, как вести себя, если приходят сообщения от незнакомых людей со странными предложениями. Писать могут также от лица знакомых людей, чей аккаунт взломан. «В первую очередь об этом нужно сообщить родителям и не поддерживать беседу», — пишет Развожаев и просит севастопольцев рассказывать о подобных попытках в бот «Оборона Севастополя». Ранее сообщалось, что российская армия отражает массированную атаку на Севастополь, сбили 10 ракет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
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