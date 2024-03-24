24 марта 2024

На свердловской шахте произошел обвал, под землей рабочие

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, забой, инструмент шахтера
К застрявшим спустили медиков Фото:

Два горнорабочих застряли в шахте «Кальинская» СУБРа (Свердловская область) из-за обвала камней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО СУБР.

«Утром 25 марта на шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», — сказано в сообщении. К рабочим спустили медиков для оказания необходимой помощи.

В настоящее время разбор завала проводится силами СУБРа. На место ЧП прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Урала.

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Два горнорабочих застряли в шахте «Кальинская» СУБРа (Свердловская область) из-за обвала камней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО СУБР. «Утром 25 марта на шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», — сказано в сообщении. К рабочим спустили медиков для оказания необходимой помощи. В настоящее время разбор завала проводится силами СУБРа. На место ЧП прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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