На свердловской шахте произошел обвал, под землей рабочие

25 марта 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

К застрявшим спустили медиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Два горнорабочих застряли в шахте «Кальинская» СУБРа (Свердловская область) из-за обвала камней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО СУБР. «Утром 25 марта на шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», — сказано в сообщении. К рабочим спустили медиков для оказания необходимой помощи. В настоящее время разбор завала проводится силами СУБРа. На место ЧП прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Урала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два горнорабочих застряли в шахте «Кальинская» СУБРа (Свердловская область) из-за обвала камней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО СУБР. «Утром 25 марта на шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», — сказано в сообщении. К рабочим спустили медиков для оказания необходимой помощи. В настоящее время разбор завала проводится силами СУБРа. На место ЧП прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Урала.