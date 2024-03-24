На свердловской шахте произошел обвал, под землей рабочие

К застрявшим спустили медиков
Два горнорабочих застряли в шахте «Кальинская» СУБРа (Свердловская область) из-за обвала камней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО СУБР.
«Утром 25 марта на шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», — сказано в сообщении. К рабочим спустили медиков для оказания необходимой помощи.
В настоящее время разбор завала проводится силами СУБРа. На место ЧП прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Урала.
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